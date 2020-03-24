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сегодня, 13:47 9

Предоставив курьерские услуги, амурчанка попалась на уловки мошенника

Предоставив курьерские услуги, амурчанка попалась на уловки мошенника
Фото: upstream.com.au

Жительница Приамурья сообщила амурским полицейским об очередном факте мошенничества. Женщина попалась на уловки неизвестных при выполнении курьерских услуг. Сообщение поступило в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский».

Женщина рассказала правоохранителям, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о предоставлении курьерских услуг. В этот же вечер ей позвонил мужчина, представившийся работником одного из государственных учреждений, и пояснил, что у них в организации проходит корпоратив, необходимо купить букет цветов, подарочные конверты и осуществить доставку к зданию. Звонивший пообещал при предоставлении чеков об оплате вернуть потраченные денежные средства и хорошо заплатить за доставку.

Амурчанка согласилась на заказ, отправилась в магазин, где приобрела все необходимое, и перезвонила заказчику. Мужчина попросил пополнить счет мобильного телефона одного из сотрудников организации. Потерпевшая через банкомат перевела с кредитной карты на продиктованный ей номер телефона 40 тысяч рублей, а затем приехала к зданию организации с заказом и чеками об оплате. Злоумышленник сказал, что выйдет через пару минут, не этого не сделал. Номер телефона, с которого звонили потерпевшей, стал недоступен.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. В настоящее время полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    3 часа назад

    чем думала,попросил пополнить счёт а она и повелася,ухах 40 тысяч положить на телефон положила

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Дааа, чудеса, как можно быть таким наивным

  • Вишня

    Вишня
    2 часа назад

    не переведутся на Руси кормильцы мошенников...

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    зато теперь у неё есть букет и подарочные конверты.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    40 тр на телефон....... не смутило это??? бонус в виде конфет и цветов по праву принадлежит ей!!!!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А мошенник-то романтик - цветы, конфеты...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Что-то не вяжется у меня.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Мартовская Зима

    Что-то не вяжется у меня.



    что именно ?

    " На дурака не нужен нож , ему с три короба наврёшь ,- и делай с ним , что хош " (с)

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Мне эта больше нравится в данной ситуации - "Корысть глаза слепит".

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