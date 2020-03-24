Предоставив курьерские услуги, амурчанка попалась на уловки мошенника

Жительница Приамурья сообщила амурским полицейским об очередном факте мошенничества. Женщина попалась на уловки неизвестных при выполнении курьерских услуг. Сообщение поступило в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский».

Женщина рассказала правоохранителям, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о предоставлении курьерских услуг. В этот же вечер ей позвонил мужчина, представившийся работником одного из государственных учреждений, и пояснил, что у них в организации проходит корпоратив, необходимо купить букет цветов, подарочные конверты и осуществить доставку к зданию. Звонивший пообещал при предоставлении чеков об оплате вернуть потраченные денежные средства и хорошо заплатить за доставку.

Амурчанка согласилась на заказ, отправилась в магазин, где приобрела все необходимое, и перезвонила заказчику. Мужчина попросил пополнить счет мобильного телефона одного из сотрудников организации. Потерпевшая через банкомат перевела с кредитной карты на продиктованный ей номер телефона 40 тысяч рублей, а затем приехала к зданию организации с заказом и чеками об оплате. Злоумышленник сказал, что выйдет через пару минут, не этого не сделал. Номер телефона, с которого звонили потерпевшей, стал недоступен.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. В настоящее время полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.