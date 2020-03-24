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сегодня, 13:43 0

Части тел мертвецов продавали мать и дочь в США

Части тел мертвецов продавали мать и дочь в США
Фото: pixabay.com

В США мать и дочь арестованы за продажу частей тел мертвых людей. Родственницы владели похоронным бюро Sunset Mesa в американском округе Монтроуз, штат Колорадо, которое они открыли в 2009 году. А вскоре у них появилась благотворительная организация по предоставлению донорских органов.

Выяснилось, что с 2010 по 2018 год 66-летняя Ширли Коч и 43-летняя Меган Хесс совершили ряд преступлений. Их обвинили в торговле трупами и частями их тел для последующего использования в научных или исследовательских целях. По данным следствия, зачастую продажа происходила втайне от семей усопших. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции США.

По предварительным данным, с помощью благотворительной организации американкам удавалось отмывать сотни тысяч долларов.

Также следователи установили, что женщины предоставляли услуги по кремации покойных, однако в некоторых случаях так и не выполняли свои обязательства – семьи получали то, что в действительности не было прахом покойного. «Тяжело представить боль и переживания тех, кто доверился Sunset Mesa и так не узнал, что произошло с останками их родных», – подчеркнул адвокат Джейсон Данн (Jason Dunn).

Судебное разбирательство продолжается. Обвиняемым грозит до 135 лет тюремного заключения, сообщает «Лента.ру».

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#криминал #происшествия #США

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