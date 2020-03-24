В Приамурье созданы консультативные центры по вопросам диагностики и лечения коронавируса

В Амурской области начинают работу четыре дистанционных консультативных центра анестезиологии-реаниматологии. Там можно получить консультацию по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19 и пневмоний.

Центры созданы на базе ведущих медицинских организаций Амурской области:

в Амурской областной клинической больнице (для взрослых);

в Амурской областной детской клинической больнице (для детей);

в областном перинатальном центре АОКБ (для беременных, тех, кому скоро предстоит родить и для уже родивших);

в Амурской областной инфекционной больнице.

Центры в круглосуточном режиме готовы предоставлять консультативную помощь всем медицинским организациям на территории области по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом и пневмоний. Для этого во всех лечебных учреждениях, подведомственных минздраву Амурской области, организованы телемедицинские круглосуточные пункты в отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Работа будет проводиться в постоянном взаимодействии с федеральными дистанционными консультативными центрами, созданными в Российской детской клинической больнице, национальном исследовательском медуниверситет имени Пирогова», национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова, а также в резервном центре – в национальном медико-хирургическом Центре имени Пирогова.

«Благодаря информационным технологиям массу важнейших вопросов, касающихся здоровья конкретных пациентов и всей ситуации в целом, сегодня мы можем решать на расстоянии. Это тем более актуально в сложившихся обстоятельствах, когда необходимо стремиться к ограничению контактных видов общения. С помощью телемедицины наши специалисты уже несколько лет проводят очные консультации онлайн с районными больницами, оперативно передают результаты анализов и данные обследований коллегам из федеральных научных центров. Телемедицина позволяет многократно экономить время докторов и главное – время пациентов, ради здоровья которых и собираются эти онлайн-консилиумы с участием самых авторитетных специалистов», – отметила министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Она также пояснила, что специалисты региональных центров в режиме 24/7 готовы посредством каналов телемедицины проконсультировать медиков учреждений из любого района Приамурья и в свою очередь связаться с коллегами из ведущих федеральных центров для передачи данных о пациентах для оптимизации их терапии и маршрутизации.

Считается, что такой обмен информацией даст возможность применять и масштабировать в короткие сроки наиболее перспективные методы предотвращения, диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19 и пневмоний.