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сегодня, 13:30 0

Работа мобильных бригад в Приамурье ограничена из-за угрозы коронавируса

Работа мобильных бригад в Приамурье ограничена из-за угрозы коронавируса
Фото: pixabay.com

В Амурской области приостановили работу служб «Мобильная бригада» по доставке сельчан старше 65 лет в медицинские организации региона для прохождения профмедосмотров, диспансеризации. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Работа не ведется с 23 марта до особого распоряжения.

В январе 2020 года было осуществлено 110 выездов в 62 территории, расположенные в сельской местности. Количество граждан, доставленных в медицинские организации, составило 536 человек, в том числе для прохождения диспансеризации – 527 граждан и профмедосмотров – 9.

В феврале службами «Мобильная бригада» охвачено более 80 сельских территорий, количество выездов в которые составило 196.

За истекший период марта осуществлено 180 выездов более чем в 90 сельских территорий, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#здоровье #коронавирус

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