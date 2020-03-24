Подозреваемый в двойном убийстве житель Благовещенска предстанет перед судом

Амурские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя областного центра. Подозреваемому предъявлено обвинение в грабеже и двойном убийстве.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2019 года обвиняемый, испытывая материальные трудности, решил совершить нападения на женщин пожилого возраста с целью завладения их деньгами и имуществом.

27 июля 2019 года, увидев на улице пожилую женщину, мужчина незаметно проследовал за ней к ее квартире, расположенной в одном из домов села Чигири Благовещенского района. Когда 84-летняя женщина открыла дверь, мужчина напал на нее, избил и задушил. После этого он обыскал квартиру, похитил денежные средства и ценности на сумму более 3 тысяч рублей.

На следующий день обвиняемый повторил преступление по той же схеме, только в Благовещенске. Мужчина напал на 79-летнюю женщину с ножом и нанес ей множественные удары в область тела. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. После этого он похитил из ее квартиры денежные средства и ценности на сумму более 80 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях, подробно показал свои действия при проверке его показаний на месте преступления. В отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.