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сегодня, 13:09 0

В Белогорске военнослужащий получил 2 года колонии за хищение

В Белогорске военнослужащий получил 2 года колонии за хищение
Фото: архив Амур.инфо

Белогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту войсковой части, расположенной в селе Екатеринославка Октябрьского района. Его признали виновным в хищении дизельного топлива.

Установлено, что военнослужащий в августе 2018 года внес в официальные документы заведомо ложные сведения о заправке вверенной ему техники, при этом топливо он не получал и технику не заправлял, причинив материальный ущерб собственнику на сумму 1 623 479 рублей 92 копейки.

Кроме того, в период с марта по октябрь 2018 года военнослужащий внес в официальные документы заведомо ложные сведения о заправке вверенной ему техники, не получив топливо и не заправив в технику. Собственнику был причинен материальный ущерб на сумму 1 639 002 рубля 97 копеек.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск на сумму 2 062 482 рубля 89 копеек, сообщает военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону.

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#Белогорск #военные #криминал #происшествия #суды

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