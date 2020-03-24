Священник чуть не сгорел на работе во время первой виртуальной службы

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Английский священнослужитель (Плимут, графство Девон) загорелся во время службы. Онлайн-службы ввели из-за пандемии коронавируса, и такой формат был первым в его жизни.

61-летний Саймон Бич проводил церковную службу в онлайн-режиме и случайно коснулся одной из зажженных свечей. В результате у священника загорелся джемпер. «Ох, милостивый, я только что поджег себя», – спокойно заметил Бич. По его словам, это был его первый опыт проведения службы с помощью платформы YouTube, пишет «Лента.ру».

Коллеги священника отнеслись к произошедшему с юмором и стали подшучивать над ним. Один из них иронично отметил, что Бич горел во имя Иисуса. «В самом деле, люди не переставали смеяться, – подчеркнул Саймон. – Я прожег себе джемпер и рубашку, но есть и хорошая новость: моя рука в полном порядке. Никаких ожогов не осталось».

Церкви Великобритании начали проводить виртуальные службы, чтобы уберечь граждан от большого скопления людей и обезопасить их от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Власти страны решили закрыть все пабы, рестораны, кафе, спортзалы и кинотеатры королевства 20 марта. Ограничения будут действовать до новых распоряжений властей, которые постараются снять запреты как можно скорее.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заражено более 5,7 тысячи человек. По всему миру число инфицированных превысило 339 тысяч, 14,7 тысячи человек погибли, 98,8 тысячи – вылечились.