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сегодня, 12:57 9

Производитель амурского меда победила в финале национальной премии «Бизнес-успех»

Производитель амурского меда победила в финале национальной премии «Бизнес-успех»

Владелица медового бизнеса Татьяна Капустина стала лауреатом IX премии «Бизнес-успех», которая состоялась в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Мероприятия проходило в режиме онлайн-трансляции.

Перед участниками премии выступили больше пятидесяти бизнес-спикеров с темами про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, самозанятость, развитие городской среды. А после были названы победители, одним из которых стала предприниматель из Амурской области.

Производитель амурского меда Татьяна Капустина победила в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Её компания производит продукцию из натурального мёда, крем-мед с ягодами, орехами, конфитюры, мармелад, пастилу, липовый, гречишный, цветочный и таёжный мёд, медовые лакомства в виде орехов в меду и варенья из шишек. Доля экспортных поставок составляет 90 %.

«Это была неожиданная, но очень приятная победа. В конкурсе принимало участие много достойных проектов из разных уголков России. При выборе победителя учитывались широкий ассортимент продукции, высокая конкурентоспособность и ориентированность на экспорт. Жаль, что из-за коронавируса конкурс провели в онлайн-формате. Ждем нормализации обстановки и поедем в Москву на церемонию награждения», – поделилась Татьяна Капустина.

Национальная премия «Бизнес-успех» – это совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Соорганизатор – Российский экспортный центр. Стратегический партнёр – Федеральная пассажирская компания (РЖД). Генеральный партнер - РТС-тендер.

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#бизнес #конкурсы #экономика

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Комментарии
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  • Eweweb

    Eweweb
    4 часа назад

    Такое ощущение, что кроме Благовещенска туда никто н никого не отправляет)))

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    Производитель это пасечник,- а это перекуп, завернула в красивый фантик, и в несколько раз задрав цену...

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Кузьмич93

    Производитель это пасечник,- а это перекуп, завернула в красивый фантик, и в несколько раз задрав цену...



    Правильно!! Барыги они.



  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Почему сразу барыги? Что тут «правильно»!? Кто то покупает трехлитровыми банками мёд у пасечника. А кому то нужен красиво упакованный продукт. И не только просто мёд. В итоге она нашла эту потребность и успешно ее реализовала. Это и есть в чистом виде предпринимательство. Была бы барыгой, просто бы продавала трехлитровые банки с наценкой. Ну а теперь, уважаемые, придумайте себе определение, кто вы? Я уже определил, но правила форума не позволяют здесь подобное публиковать.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Ничего личного,-просто бизнес..., да скупает мед по 500 руб, у пасечника, точнее вынуждает...

    ну кто мы - Nikodim ? Вот когда свои пасеки заведет, повкалывает на них, вот, тогда можно говорить о подобии предпринимательства..

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    500 руб - за трехлитровые банки...

  • Врангель

    Врангель
    58 минут назад

    Кузьмич93

    500 руб - за трехлитровые банки...



    По 500 он ей точно разбавленный толкает.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    55 минут назад

    Кузьмичу: а что мешает вам сделать "фантик"" и не жаловаться здесь на "барыг"?

  • Nikodim

    Nikodim
    36 минут назад

    Кузьмич93

    Ничего личного,-просто бизнес..., да скупает мед по 500 руб, у пасечника, точнее вынуждает... ну кто мы - Nikodim ? Вот когда свои пасеки заведет, повкалывает на них, вот, тогда можно говорить о подобии предпринимательства..



    Послушайте, ну вот взять пример Японию. Ну не добывают они металл. Они его покупают. Потом делают машины и технику, которую продают намного дороже стоимости металла. Они тоже барыги!? Нет. Они создали продукт, который пользуется спросом и за который готовы платить. Так же и здесь. Она покупает сырье, делает уже свой продукт и его покупают. Я не удивлюсь, если со временем наши пасечники начнут с такими подходами тупить со своей продукцией, а эта компания в итоге зайдёт и на сбор мёда для себя. Вот тогда что они скажут, когда они станут ей не нужны?

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