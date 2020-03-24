Производитель амурского меда победила в финале национальной премии «Бизнес-успех»

Владелица медового бизнеса Татьяна Капустина стала лауреатом IX премии «Бизнес-успех», которая состоялась в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Мероприятия проходило в режиме онлайн-трансляции.

Перед участниками премии выступили больше пятидесяти бизнес-спикеров с темами про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, самозанятость, развитие городской среды. А после были названы победители, одним из которых стала предприниматель из Амурской области.

Производитель амурского меда Татьяна Капустина победила в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Её компания производит продукцию из натурального мёда, крем-мед с ягодами, орехами, конфитюры, мармелад, пастилу, липовый, гречишный, цветочный и таёжный мёд, медовые лакомства в виде орехов в меду и варенья из шишек. Доля экспортных поставок составляет 90 %.

«Это была неожиданная, но очень приятная победа. В конкурсе принимало участие много достойных проектов из разных уголков России. При выборе победителя учитывались широкий ассортимент продукции, высокая конкурентоспособность и ориентированность на экспорт. Жаль, что из-за коронавируса конкурс провели в онлайн-формате. Ждем нормализации обстановки и поедем в Москву на церемонию награждения», – поделилась Татьяна Капустина.

Национальная премия «Бизнес-успех» – это совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Соорганизатор – Российский экспортный центр. Стратегический партнёр – Федеральная пассажирская компания (РЖД). Генеральный партнер - РТС-тендер.