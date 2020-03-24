Музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» готовят для первой выставки

Амурский областной краеведческий музей готовит к открытию музейно-выставочный центр «Дом Котельникова». На первом этаже начался монтаж выставки «Из истории городского быта». Выставка займет сразу три зала. Здесь можно будет увидеть мебель, посуду и другие предметы убранства домов Благовещенска конца XIX-начала XX века. Первая выставка будет временной, сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области.

«Музейно-выставочный центр "Дом Иннокентия Александровича Котельникова" мы видим мультиформатным. Мы хотим показать связь времен, роль личности в истории, насколько прекрасен город благодаря людям, которые когда-то в нем жили, развивали его, и каждый делал свой вклад. В дальнейшем на первом этаже планируем создать постоянную экспозицию об истории усадебного быта, амурского купечества. На втором этаже будет город, каким мы его видим сейчас. Наряду с гранд-макетом современной исторической части там будут размещены проекты ближайшего будущего», — рассказала и. о. директора музея Елена Иванова.

В постоянной экспозиции музея будут воссозданы интерьеры купеческого и в целом городского быта (кабинет, столовая, гостиная). При оформлении предполагается максимально задействовать коллекции из фондов музея, отражающие городской быт.

В «Доме Котельникова» разместится и виртуальный музей, который будет содержать большой контент об истории Амурской области. Современная мультимедийная зона займет отдельный зал.

Дом И.А. Котельникова (здание Комитета защиты мира и дружбы) – объект культурного наследия регионального значения. Двухэтажный кирпичный дом на углу Набережной и Мастерской (Шевченко), построенный в 1890-е годы, принадлежал потомственному почётному гражданину, купцу, пароходовладельцу и золотопромышленнику Иннокентию Александровичу Котельникову, владельцу приисков «Маврикиевский», «Сергеевский», «Иннокентиевский», «Весенний». В усадьбу входили многочисленные постройки - дома, флигели, магазины, пакгаузы, которые располагались на прилегающем участке. Общая площадь дома - 415 кв. м., территория усадьбы была утрачена. В 2019 году здание было передано Амурскому областному краеведческому музею им. Г. С. Новикова-Даурского.