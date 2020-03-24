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сегодня, 16:18 0

Врачи удалили гигантскую опухоль весом, как сама пациентка

Врачи удалили гигантскую опухоль весом, как сама пациентка
Фото: www.instagram.com

Врачи Новокузнецкого филиала ОКОД удалили у пациентки огромную опухоль. Она не причиняла женщине боли и поэтому разрослась до невероятных размеров.

Недавно к онкологам в Новокузнецке обратилась 72-летняя женщина, у которой диагностировали огромную неорганную забрюшинную опухоль. Опухоль достигла таких размеров, что ее вес практически сравнялся с весом пациентки.

Отсутствие боли позволило опухоли разрастись, отодвинув органы. Подобная патология – редкость. Тем не менее у докторов оказалось достаточно опыта по борьбе с таким диагнозом. Врачи успешно провели операцию по удалению предварительно злокачественного новообразования. Пациентка находится под наблюдением врачей, сообщает онкологическая служба Кузбасса в своем инстаграм-аккаунте.

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#здоровье #медицина

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