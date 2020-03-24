Соревнования по лучному спорту пройдут в прямом эфире Инстаграма

Турнир по стрельбе из спортивного лука «Стрелы совы 2020» впервые проведут дистанционно. Это связано с ограничительными мерами, направленными на профилактику распространения вирусной инфекции – сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Спортивное мероприятие запланировано с 6 по 11 апреля. В нем примут участие 20 спортсменов из Благовещенска, Райчихинска и Возжаевки.

«Все задания участники будут выполнять удаленно. Они совершат 30 выстрелов из лука в присутствии двух наблюдателей, которые после составят протокол состязаний. Стрельбу участники будут транслировать в прямом эфире своих инстаграм-аккаунтов», — пояснил начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска Игорь Соловьев.

Подведение итогов и награждение победителей также пройдет дистанционно. Участники из Райчихинска и Возжаевки получат свои награды по почте, а благовещенские спортсмены на одной из тренировок.

При положительных результатах, опыт проведения мероприятий в таком формате позволит и в дальнейшем его практиковать, отметили в огркомитете.