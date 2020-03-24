Голова мужчины, упакованная в пакет, найдена в Нижнекамске

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Жители Нижнекамска (Республика Татарстан) обнаружили человеческую голову, завёрнутую в пакет. Она принадлежит мужчине.

«Утром 23 марта 2020 года в городе Нижнекамске в 20 метрах от дороги, ведущей вдоль лесного массива к посёлку Красный Ключ, прохожими была обнаружена голова неустановленного мужчины с колото-резаными ранами, завёрнутая в пакет», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи пытаются установить личность потерпевшего.

Также ранее СУ СК РФ по Татарстану сообщало о том, что на территории предприятия по сортировке мусора в Набережных Челнах нашли человеческую ногу, упакованную в мешок для отходов. Предварительно, смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков. Могут ли быть связаны эти два инцидента, не уточняется, пишет Life.