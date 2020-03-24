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Часть улицы Политехнической в Благовещенске закрыли для проезда транспорта

Часть улицы Политехнической в Благовещенске закрыли для проезда транспорта

С утра 24 марта в Благовещенске полностью перекрыли движение по улице Политехнической между Свободной и Высокой. Это связано с проведением работ на инженерных сетях.

Как пояснили в АКС, произошел выход воды, упало давление, на место сразу выехала ремонтная бригада. В настоящее время специалисты ведут работы по обнаружению дефекта на сетях водоснабжения. Когда проезд будет вновь открыт, пока не сообщается.

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#ЖКХ

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