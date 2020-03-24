В отдаленных районах Благовещенска будут бесплатно проверять легкие

Жители отдаленных районов Благовещенска смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование. Передвижную флюорографическую установку в разные районы города направит ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2».

Мобильная флюоростанция в этом году будет работать с апреля по конец октября.План-график проведения флюорографического обследования населения передвижной флюорографической установкой ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2»:

– Тайвань (улица Зеленая, 79/А1) – 22.06.2020; – Сплавная контора (улица Пограничная, 124/1) – 08.04.2020, 30.10.2020; – Астрахановка (переулок Южный,1) – 23- 24.04.2020, 15.09.2020; – Спичфабрика (улица Чайковского, 209) – 27-28.05.2020, 22-23.10.2020; – село Белогорье – 06.04.2020, 26-27.10.2020; – поселок Моховая Падь – 09.04.2020, 14-15.10.2020; – село Садовое – 15.06.2020.

Чтобы пройти обследование, гражданам необходимо при себе иметь паспорт, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Туберкулез – это инфекционное заболевание человека, вызываемое микобактериями туберкулеза. Заболевание опасное, но в настоящее время его успешно лечат при условии своевременного выявления. Единственный способ вовремя обнаружить туберкулёз для взрослого населения – флюорографическое обследование, которое необходимо проходить один раз в год или чаще, если человек находится в группе риска. Для детей в возрасте от 1 года до 14 лет предусмотрена обязательная туберкулинодиагностика (проба Манту).