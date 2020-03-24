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сегодня, 11:33 0

В отдаленных районах Благовещенска будут бесплатно проверять легкие

В отдаленных районах Благовещенска будут бесплатно проверять легкие
Фото: diva.by

Жители отдаленных районов Благовещенска смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование. Передвижную флюорографическую установку в разные районы города направит ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2».

Мобильная флюоростанция в этом году будет работать с апреля по конец октября.План-график проведения флюорографического обследования населения передвижной флюорографической установкой ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2»:

  1. – Тайвань (улица Зеленая, 79/А1) – 22.06.2020;
  2. – Сплавная контора (улица Пограничная, 124/1) – 08.04.2020, 30.10.2020;
  3. – Астрахановка (переулок Южный,1) – 23- 24.04.2020, 15.09.2020;
  4. – Спичфабрика (улица Чайковского, 209) – 27-28.05.2020, 22-23.10.2020;
  5. – село Белогорье – 06.04.2020, 26-27.10.2020;
  6. – поселок Моховая Падь – 09.04.2020, 14-15.10.2020;
  7. – село Садовое – 15.06.2020.

Чтобы пройти обследование, гражданам необходимо при себе иметь паспорт, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Туберкулез – это инфекционное заболевание человека, вызываемое микобактериями туберкулеза. Заболевание опасное, но в настоящее время его успешно лечат при условии своевременного выявления. Единственный способ вовремя обнаружить туберкулёз для взрослого населения – флюорографическое обследование, которое необходимо проходить один раз в год или чаще, если человек находится в группе риска. Для детей в возрасте от 1 года до 14 лет предусмотрена обязательная туберкулинодиагностика (проба Манту).

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#здоровье

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