Чужой монастырь: амурские верующие не торопятся отменять групповые молитвы и богослужения

Пандемия коронавируса внесла изменения не только в формы взаимодействия между людьми, но и в ритуалы общения с богом. Крупнейшие конфессии поддержали ограничительные меры и не проводят массовые мероприятия. Однако групповые богослужения стоят особняком в рекомендациях.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенские православные 22 марта отметили праздник Албазинской иконы Божией Матери. Несмотря на запрет правительства Амурской области на проведение массовых мероприятий, на литургию и крестный ход в кафедральном соборе собралось около тысячи человек.

После массового мероприятия Благовещенская епархия разместила на своем сайте информацию со ссылкой на инструкцию настоятелям от Священного Синода. В документе уточняется, что «принесение Бескровной Жертвы ни в коем случае не может быть отменено, ибо там, где нет Евхаристии, нет церковной жизни».

«Во времена эпидемий Русская православная церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в ее таинствах, — отмечается в заявлении. — Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».

Пока коронавирус внес только поправки в церковные ритуалы: в качестве мер профилактики служителям приходов рекомендовано использовать одноразовую посуду, средства индивидуальной защиты; крещение должны совершать только индивидуально, с промежуточной дезинфекцией; не приветствуются разного рода ритуальные поцелуи (лобзания) в том числе чаши во время причастия, креста и рук священнослужителей.

Также в процесс службы вошли другие атрибуты вирусной профилактики: одноразовая посуда и ватные палочки, средства личной защиты, регулярные проветривания и дезинфекция. Работа воскресных школ, а также приходских секций и кружков должна быть приостановлена.

Благовещенские мусульмане массовые мероприятия с одной стороны тоже отменили. В онлайн формат ушли лекции и занятия. При этом отказываться от групповых богослужений проповедники ислама не стали.

«Духовным управлением Дальнего Востока введены ограничения еще в пятницу, 20 марта, – пояснил имам Абдурашид. – Нам было поручено все сократить до минимума. Мы все рекомендации, которые правительство давало, стараемся соблюдать. Проводим только богослужения».

Коронавирус внес коррективы и в мусульманские обряды. Сейчас намаз в мечети Благовещенского района длится о пределах 15 минут. Ужаться по времени удалось за счет сокращения второстепенных обрядов молитвы. Массовым богослужением благовещенских мусульман можно назвать только пятничный намаз, который посещают более 50 человек.

Аналогично поступили и хабаровские мусульмане.

На онлайн заседании президиума Духовного управления мусульман Дальнего Востока решено опубликовать более десятка рекомендаций, которые затронули не только распорядок религиозных мероприятий, но и поведение верующих во время молитв.

Отказаться от намаза настоятельно рекомендовали пожилым людям, женщинам и детям. Также «не стоит считать греховным» воздержание от участия в коллективных молитвах все верующих. На службах рекомендовано воздержаться от рукопожатий и традиционного религиозного приветствия через объятие.

«Интенсивность богослужений снижена по времени, – рассказал полпред главы Дальневосточного представительства Центрального духовного управления мусульман России Хамза Кузнецов. – По численности не ограничиваем, просто объясняем по правилам поведения в этот период, гигиеническим правилам, в том числе рассказываем о необходимости обработки рук. Создали группы в вотсапе, в соцсетях, где наши медики-мусульмане проводят консультации, объясняют людям, как действовать».

Больших религиозных праздников у мусульман в ближайшее время не будет. Через месяц начнется пост Рамадан, а один из главных праздников последователей ислама – Ураза-байрам пройдет 24 мая. Стоит ли ограничивать в этот день массовые мероприятия, мусульмане решат ближе к дате разговения.

Тем временем в России мусульмане предприняли беспрецедентные меры по ограничению религиозных мероприятий. Духовное управление мусульман России 17 марта приостановило совершение всех коллективных молитв в московских мечетях. Верующих столицы утешили обещанием, что в мечетях будет продолжено чтение пятикратных молитв дежурным имамом. Также исламское духовенство столицы рекомендовало верующим отложить обряды имянаречения, свадьбы, поминальные мероприятия.

19 марта Совет улемов Духовного управления мусульман РФ в связи с угрозой коронавируса отменил коллективные и пятничные молитвы во всех мечетях и молельных домах России. А 20 марта Большая мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине — были закрыты из-за коронавируса на неопределенное время.

Российские протестанты начали отказываться от коллективных молитв и переводить их в онлайн формат. Как сообщается на сайте пятидесятников – «Здание московской церкви "Благая весть" буквально опустело в связи с беспрецендентными мерами. (…) Служители готовят сцену к воскресному богослужению, которое на несколько недель переходит в онлайн формат. Словно первоапостольская церковь, прихожане соберутся по домам, чтобы послушать слово пастора, принять причастие и просто пообщаться друг с другом».

Как сказал пастор Павел Реннер: «Сегодня мы встречаемся с новыми вызовами. Новые вызовы для нас, для церкви это новые возможности. Новые возможности для того, чтобы благовествовать, проповедовать, и для того, чтобы служить. Несмотря на то, что мы не можем сейчас собираться собранием больше 50 человек, мы можем общаться в прямом эфире».

До этого, 17 марта, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский обратился к верующим: «Только недавно мы читали о том, как крупнейшие евангельские церкви в Сингапуре перевели служения в онлайн-формат. Теперь пришла и наша очередь, потому обращаюсь к епископам и старшим пасторам московских церквей, общин в других регионах, где введены ограничения, проведите необходимую работу по организации онлайн-служений и трансляций. Организуйте просмотр богослужений в малых домашних группах, ободряйте окружающих, успокаивайте паникующих, молитесь за больных».

Как изменилась религиозная жизнь церкви «Новое поколение», Амур.инфо выяснить не удалось. Пастор Михаил Дарбинян сейчас в отъезде и обещал дать комментарий по этому поводу после возвращения в конце недели. Пастор не стал сообщать по телефону, продолжат в благовещенской церкви молиться традиционно или решение ограничить групповые молитвы уже принято.

На вопрос журналиста Амур.инфо по телефону, будет ли давать прокуратура правовую оценку культовым мероприятиям, ответа так и не поступило. Контролирующее ведомство не сообщает даже о том, рассматривался ли вообще религиозный вопрос и как госструктурам можно действовать в такой щекотливой ситуации.

Как сообщало Амур.инфо, рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 рекомендовала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации поручено проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности.