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сегодня, 11:32 2

Маски и антисептик: ННК предпринимает меры против коронавируса

Маски и антисептик: ННК предпринимает меры против коронавируса

Группа компаний ННК, хорошо известная сетью автозаправочных комплексов на территории Дальнего Востока, предпринимает комплекс мер по профилактике заражения коронавирусом. В частности, для персонала автозаправочных комплексов и сотрудников офисов закуплены антисептики, одноразовые медицинские маски и перчатки.

На всех объектах компании введен усиленный дезинфекционный режим – в соответствии с графиком влажной уборки помещения АЗС обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, внедрен так называемый утренний фильтр – специалисты измеряют температуру сотрудников, приходящих утром на работу.

В медпунктах предприятий, входящих в Группу компаний ННК, врачи готовы к проведению обследований сотрудников с признаками заболевания и, если понадобится, к транспортировке в стационар для дальнейшего лечения.

«Наша сеть насчитывает около 300 автозаправочных комплексов на территории всего Дальневосточного федерального округа. С целью предотвращения распространения коронавируса все операторы, которые контактируют напрямую с клиентами, работают в медицинских масках. Дополнительные меры предосторожности, предпринимаемые нами, безусловно, находят понимание со стороны автовладельцев», – отмечают в ННК.

Врачи медицинских пунктов ННК напоминают о простых правилах, следуя которым можно избежать заражения COVID-19:

  1. - возьмите за правило протирать руки дезинфицирующим раствором, содержащим более 60% спирта, когда садитесь в машину. Используйте его всякий раз после заправки или прикосновения к другим загрязненным предметам, когда вы не можете сразу же вымыть руки;
  2. - избегайте рукопожатий;
  3. - мойте руки с мылом в течение 10–20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
  4. - используйте одноразовые салфетки, кашляйте или чихайте в одноразовую салфетку и сразу ее выбрасывайте;
  5. - используйте одноразовые медицинские маски, избегайте прикосновения рук к лицу.

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#жизнь #здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    Где купить маски?

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Нафига на АЗС антисептики?

    Там пары бензина убивают всё живое в радиусе трёх километров

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