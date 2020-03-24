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сегодня, 11:29 0

Диких животных в Приамурье спасают от бешенства

Диких животных в Приамурье спасают от бешенства
Фото: amurvetupr

Вакцину от бешенства для диких животных раскладывают в лесах Приамурья. Температурный режим, установившийся в регионе, позволил начать эту работу сразу во всех районах.

Препарат распределен в зависимости от численности хищников — лисиц, енотовидных собак и волков, которые чаще всего и становятся переносчиками смертельного вируса. Поэтому большую часть работы специалистам предстоит проделать в южных районах области, где плотность хищников выше.

«Всего приготовлено 120 тысяч доз вакцины для диких животных. Она была закуплена за счет средств федерального бюджета для стабилизации эпидситуации в регионе. Препарата хватит на всех хищников, вакцина раскладывается с запасом — ее значительно больше реального количества лисиц и волков на территории региона», — рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Раскладывают вакцину по лесам и местам скопления диких зверей совместно специалисты двух амурских управлений — животного мира и ветеринарии. К работе привлекают также охотников и представителей охотпользователей, которые хорошо знают свои территории.

Препарат представляет собой небольшие брикеты с прессованной вакциной, куда добавлены привлекательные по запаху и вкусу для животных компоненты, сообщили в амурском управлении ветеринарии.

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#животные #здоровье

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