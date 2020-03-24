В Хэйхэ от коронавируса вылечился последний заболевший

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На территории провинции Хэйлунцзян за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 24 марта сообщило руководство региона.

Новых предположительных случаев заболевания за это время также не зафиксировано. Число полностью выздоровевших увеличилось за сутки на 3 человека и на сегодняшний день составляет 468. В городах Харбин – 194, Шуанъяшань – 49, Цзиси – 46, Суйхуа – 43, Цицикар – 41, Дацин – 25, Цитайхэ – 17, Цзямусы – 15, Муданьцзян – 15, Хэйхэ – 14, Хэган – 5, Ичунь – 1, округ Большой Хинган – 3.

Кроме этого, сообщается, что на территории городского округа Хэйхэ полностью выздоровел последний пациент с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, по состоянию на 24:00 23 марта в провинции Хэйлунцзян с учетом выздоровевших всего зарегистрировано 3 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией: два человека в Харбине и один Цицикаре. Общее число случаев с летальным исходом не изменилось и на сегодняшний день составляет 13 эпизодов.

В общей сложности к настоящему моменту в провинции выявлено 16 582 человека, контактировавших с заболевшими, из них 16 275 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 179 граждан находится в процессе диагностики.

Государственный комитет гигиены и здоровья КНР по состоянию на 24:00 23 марта сообщает о 4 735 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Зафиксировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Количество случаев в тяжелой форме сократилось и теперь составляет 1 573 пациента в тяжелом состоянии. Общее число летальных исходов за последние сутки увеличилось на 7 случаев, из которых все зафиксированы в провинции Хубэй. Таким образом, на территории КНР всего сообщается о 3 277 случаях с летальным исходом. При этом число полностью выздоровевших также увеличилось за последние сутки на 456 человек и теперь составляет 73 159.

В настоящий момент выявлено 691 185 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 12 077 продолжают находятся на стадии диагностирования, сообщает амурское правительство.

На юге КНР сообщается о 576 выявленных случаях заболевания. В Гонконге – 356 подтвержденных случаев заболевания, в Макао – 25, на Тайване – 195. При этом общее количество выздоровевших здесь составляет 134 человека.