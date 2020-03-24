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сегодня, 11:04 0

У юмориста Евгения Петросяна родился ребенок

У юмориста Евгения Петросяна родился ребенок
Фото: www.instagram.com

Еще 13 марта в одном из ведущих медицинских центров на свет появился первый общий ребенок Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Малыш родился благодаря суррогатной матери, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

В начале марта Татьяна Брухунова и Евгений Петросян уехали в Дубай. Прославленный артист и его молодая супруга регулярно делились с поклонниками подробностями роскошного отдыха.

Но о самом важном – рождении малыша – пара так и не сообщила. Источник передает, что счастливые Татьяна и Евгений объявили о событии только самым близким людям, причем пол новорожденного они тщательно скрывают.

Интересно, что в Сети долго муссировались слухи об интересном положении Татьяны Брухуновой. Но, как пишут «Дни.ру», если информация верна, очевидно, что молодая жена по какой-то причине (возможно, даже по медицинской) отказалась сама рожать 74-летнему Евгению Петросяну. К счастью, юморист оказался человеком прогрессивных взглядов и решился на суррогатное материнство.

Кстати, недавно на шоу у бывшей жены Евгения Петросяна Елены Степаненко поинтересовались, как она относится к тому, что ее экс-супруг может снова стать отцом. Ответ был коротким. «Очень хорошо!» – заявила артистка.

По слухам, именно появление молодой помощницы Татьяны Брухуновой послужило причиной развала 30-летнего брака Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По другим данным, пара давно уже не вела совместный быт и лишь сохраняла творческий союз. Сейчас бывшие супруги заняты разделом совместно нажитого имущества. Это процесс может длиться годами, если они не смогут договориться.

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#дети #шоу-бизнес

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