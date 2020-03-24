Из-за надвигающегося циклона в Амурской области объявлено штормовое предупреждение

Днем 25 марта и в течение суток 26 марта при прохождении циклона по территории области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. В северных и восточных районах местами выпадут сильные осадки. Возможны гололедные явления.

Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами 18-23 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.