Из-за надвигающегося циклона в Амурской области объявлено штормовое предупреждение
Амурскую область ожидает мощный циклон, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщалось ранее, непогода возьмет Приамурье во власть 25 и 26 марта.
Днем 25 марта и в течение суток 26 марта при прохождении циклона по территории области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. В северных и восточных районах местами выпадут сильные осадки. Возможны гололедные явления.
Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами 18-23 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.
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