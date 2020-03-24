Губернаторам рекомендовано ограничить посещение церквей на время борьбы с коронавирусом

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Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 одной из мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов РФ проработать вопрос об ограничении посещения церквей, мечетей и других религиозных учреждений.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», – говорится в документе, с которым ознакомился РБК.

23 марта РПЦ сообщила о создании рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19. Группа должна в том числе взаимодействовать с ведомствами, занимающимися борьбой с эпидемией.

«Были рекомендации [от правительства Москвы]. Мы несколько дней как для прихожан своих закрыли и мечеть, и культурный центр, и общины в Москве. Туда доступ только для сотрудников, и то они обязательно заходят в масках, то есть все необходимые меры соблюдают, причем довольно продолжительное время», – сказал изданию муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган заявил, что с 18 марта распоряжением раввина Лазара закрыта на карантин синагога в Марьиной Роще, которая находится в главном общинном центре страны. Из крупных общинных центров также закрылись синагоги на Большой Бронной и в подмосковной Жуковке. Раввинам других общин, как в Москве, так и в регионах, рекомендовано принять аналогичные решения.

Постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Андрей Бальжиров сообщил, что ранее представители общины получали рекомендации по ограничению числа людей в храмах и соблюдении правил безопасности. «Люди приходят по звонку [по записи], много людей не собирается. Если проводим какие-то молебны, то даем информацию про меры предосторожности. Проводим специальные молебны от болезней, чаще всего они проводятся дистанционно, сейчас технологии это позволяют», — отметил он.

17 марта патриарх Кирилл утвердил новые наставления, которые необходимо выполнять вплоть до отмены или пересмотра. Священникам, в частности, рекомендовали воздерживаться от того, чтобы давать прихожанам целовать себе руку, а крест по окончании службы не давать «для лобзания», но возлагать на головы прихожан.

22 марта в Благовещенском кафедральном соборе прошел крестный ход и праздничная литургия, там собралось немало верующих. Прихожане отмечали праздник Албазинской иконы Божией Матери. Он состоялся, несмотря на угрозу распространения коронавируса и запрет массовых мероприятий.