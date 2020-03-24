Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего девушку-пешехода в Благовещенске

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП в Благовещенске. Авария случилась 19 марта около 07:50 на регулируемом перекрестке Калинина – Красноармейская. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, маршрутный автобус белого цвета), сбил 16-летнюю девушку-пешехода.

Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, отметили в Госавтоинспекции. В результате происшествия пострадавшая получила травмы и самостоятельно обратилась в травмпункт. Водитель скрылся с места происшествия.

Любую информацию об этом ДТП просят сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-8-00-04-50 или в дежурную часть ГИБДД по телефону: 42-52-62.