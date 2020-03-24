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сегодня, 10:45 4

Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего девушку-пешехода в Благовещенске

Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего девушку-пешехода в Благовещенске
Фото: 47channel.ru/

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП в Благовещенске. Авария случилась 19 марта около 07:50 на регулируемом перекрестке Калинина – Красноармейская. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, маршрутный автобус белого цвета), сбил 16-летнюю девушку-пешехода.

Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, отметили в Госавтоинспекции. В результате происшествия пострадавшая получила травмы и самостоятельно обратилась в травмпункт. Водитель скрылся с места происшествия.

Любую информацию об этом ДТП просят сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-8-00-04-50 или в дежурную часть ГИБДД по телефону: 42-52-62.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Неужели у нас на перекрестках нет камер?! Или вокруг совсем не было машин, водители которых могли бы записать номер авто? Ну что за люди...

  • Сэр

    Сэр
    38 минут назад

    Там же стоит трехфазный светофор. Возможно, водятел или из деревни или из стран средней Азии.

  • Tуман

    Tуман
    4 минуты назад

    Нет там трёхфазного светофора

  • домовенок

    домовенок
    2 минуты назад

    Как это нет? Есть!

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