Подтверждение диагноза коронавирус в России будет происходить по-новому

В Роспотребнадзоре приняли решение изменить схемы окончательного подтверждения подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований. Изменения начнут действовать со вторника, 24 марта.

Теперь биоматериал подозрительных на новую коронавирусную инфекцию исследований из лабораторий субъектов Центрального федерального округа, а также Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов будет направляться для окончательного подтверждения в специально оборудованный референс-центр на базе противочумного центра Роспотребнадзора в Москве.

Биоматериал из лабораторий субъектов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по-прежнему будет направляться для окончательного подтверждения в «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» Роспотребнадзора, который находится рядом с Новосибирском.

Следующим этапом будет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране должно стать 15 таких центров. «Это позволит в условиях увеличения охвата тестированием, в том числе лиц с симптомами ОРВИ или сдающими тест по желанию, оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в России зарегистрированы 4 отечественные тест-системы, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, проведено более 165 тысяч исследований во всех субъектах РФ.