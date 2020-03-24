Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:15 2

Нарушение карантина главным инфекционистом Ставрополья вылилось в уголовное дело

Нарушение карантина главным инфекционистом Ставрополья вылилось в уголовное дело
Фото: sledcom.ru

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о нарушении режима самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Инфекционист местного минздрава скрыла, что ездила в Италию в разгар эпидемии и пренебрегла двухнедельным карантином после возвращения домой.

Дело возбуждено сразу по двум статьям: 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и 293 УК РФ «Халатность».

По данным следствия, Ирина Санникова, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета, которая также является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням регионального министерства здравоохранения, без ведома руководства вуза и министерства с 6 по 9 марта 2020 года ездила в Италию.

После возвращения она также не сообщила руководству о своей поездке в страну, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, она не соблюдала 14-дневный карантин.

Женщина продолжила обычный образ жизни – читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала разные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней, 17 марта, была госпитализирована с плохим самочувствием. В больнице у нее диагностировали коронавирус. В результате заболевание подтвердилось еще у 11 человек, которые с ней общались.

«При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает следственный комитет РФ.

Санникова признала вину в нарушении режима самоизоляции. Она исключена из списков главных внештатных инфекционистов краевого минздрава, пишут «Известия».

Просмотров всего: 1075

#закон #здоровье #коронавирус #медицина

распечатать


Общество

В отдаленных районах Благовещенска будут бесплатно проверять легкие

Коронавирус

Чужой монастырь: амурские верующие не торопятся отменять групповые молитвы и богослужения
Коронавирус 1

Маски и антисептик: ННК предпринимает меры против коронавируса

Общество

Диких животных в Приамурье спасают от бешенства
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • амурская алена

    амурская алена
    22 минуты назад

    Да,если врач себя так вела,что же говорить об остальном населении,вернувшимся из неблагополучных стран,можно только представить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь