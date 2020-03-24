Нарушение карантина главным инфекционистом Ставрополья вылилось в уголовное дело

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о нарушении режима самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Инфекционист местного минздрава скрыла, что ездила в Италию в разгар эпидемии и пренебрегла двухнедельным карантином после возвращения домой.

Дело возбуждено сразу по двум статьям: 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и 293 УК РФ «Халатность».

По данным следствия, Ирина Санникова, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета, которая также является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням регионального министерства здравоохранения, без ведома руководства вуза и министерства с 6 по 9 марта 2020 года ездила в Италию.

После возвращения она также не сообщила руководству о своей поездке в страну, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, она не соблюдала 14-дневный карантин.

Женщина продолжила обычный образ жизни – читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала разные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней, 17 марта, была госпитализирована с плохим самочувствием. В больнице у нее диагностировали коронавирус. В результате заболевание подтвердилось еще у 11 человек, которые с ней общались.

«При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает следственный комитет РФ.

Санникова признала вину в нарушении режима самоизоляции. Она исключена из списков главных внештатных инфекционистов краевого минздрава, пишут «Известия».