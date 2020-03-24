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сегодня, 10:10 0

Амурчане стали чаще звонить на горячую линию по коронавирусу

Амурчане стали чаще звонить на горячую линию по коронавирусу

На телефон горячей линии по коронавирусу 23 марта от жителей Амурской области поступило 225 новых обращений. Почти треть обратившихся консультировались по медицинским вопросам.

Кроме того, специалисты отвечали на социальные вопросы, о порядке медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа и получения больничных листов. Амурчане интересовались, где приобрести средства индивидуальной защиты (маски).

Горячая линия по коронавирусу 112 в Приамурье заработала 19 марта. За это время в общей сложности волонтеры горячей линии приняли 540 обращений от жителей региона.

За последние сутки в России зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции, все из них – в Москве. Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписан по выздоровлению 1 человек в Москве. За весь период выздоровело 17 человек. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает сайт амурского правительства.

В Амурской области эпидемиологическая обстановка спокойная, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

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#здоровье #коронавирус

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