Программисты Петербурга запустили онлайн-бар: обзор прессы

Фото: pixabay.com

Каким будет мир после пандемии Covid-19; какие камеры и для чего начала тестировать ГАИ; о чем пишут в рубрике «Бог в помощь». Ответы на эти вопросы искал в свежих газетах для обзора прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Коронавирус продолжает вносить коррективы во всеобщую жизнедеятельность: уже начались разговоры об отмене голосования по Конституции. Так, к президенту Путину обращаются депутаты разного уровня с просьбой об отмене голосования именно из-за распространения недуга в мире. Просители уверены, что голосование может быть «опасно для жизни» и началом «полноценной эпидемии». Хотя в этой «полноценности» уже нет никаких сомнений: для того чтобы вирус подхватили первые 100 тысяч человек, потребовалось 67 дней. Такое же количество прибавилось всего за 20 дней. А за 300 тысяч перевалило всего за неделю, и темпы все возрастают. Об этом – в «Российской газете», «Известиях», «Мире новостей».

Вам статья

В «Российской газете», думаю, вам будет интересно прочесть мнение экспертов о том, каким будет мир после Covid-19. Усилится роль государства – раз. Усилятся националистические настроения – два. Центр влияния на мировые процессы сместится на восток – за мировым порядком начнут следить Сингапур, Южная Корея и Китай – три. И в этом смысле прямо написано, что историю в конечном счете будут писать именно победители нынешнего кризиса. Что там далее… Ну, названного уже достаточно, чтобы не очень спокойно спать.

Напишут же такое

В продолжение коронавирусной темы, главная газета страны рассказала о том, что в Петербурге группа программистов запустила онлайн-бар. Это групповой чат, оформленный в барной стилистике – с неоновыми вывесками, с нарисованной барной стойкой с напитками. Идея заключается в том, чтобы люди могли между собой пообщаться и выпить в атмосфере бара, но – дома. Читая, думал: тоже мне, идея. Многие и без коронавируса спокойно находили собеседников и в телевизоре, и в зеркале.

Также в номере

Парочка некоронавирусных статей в главной газете страны все-таки есть. Одна – о росте доходов населения, который в свою очередь даст импульс экономическому росту страны. Вторая – о том, что ГАИ тестирует камеры, выявляющие водителей с телефоном в руках. Попадешь в объектив – наказание неминуемо, не докажешь, что телефоном просто чесал ухо. Ну, камеры пока еще только тестируют, когда еще до дела дойдет. А вот рост доходов – это уже сегодняшний день. Так что есть чему порадоваться, а то сплошной негатив: то вирус, то возможная отмена голосования по Конституции.

Очень интересно

И вот мы добрались до «Комсомольской правды». Здесь тоже пишут про антимобильные фотовидеофиксаторы. И тоже про коронавирус (понимаю, что от этого слова у вас несварение желудка и тошнота, но надо терпеть, теперь это, возможно, навсегда). И еще тоже про Конституцию (понимаю, что от этого слова у вас… Впрочем, молчу).

Из того, что интересно читать – это отрывки из 14-й серии интервью с президентом Путиным (вообще-то, по телевизору их перестали показывать, уж слишком не вяжутся с сегодняшним днем). Сказал, что плевать на санкции, они заставили нас включить мозги. И что мы занимаем первое место по импорту пшеницы. И с включенным мозгом перехожу к чтению рубрики «Бог в помощь».

На посошок

Под этой рубрикой – «Бог в помощь» – публикуются молитвы, утвержденные патриархом Кириллом на время пандемии: «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии…» – дальше, до слова «Аминь», дочитайте сами, а я на сём прощаюсь с вами до завтра.