В Тынде главный бухгалтер школы незаконно начисляла себе зарплату

В Амурской области Тындинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы. Она обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, с марта по сентябрь 2018 года 37-летняя жительница Тында – главный бухгалтер одной из школ города – направляла заявки о начислении самой себе заработной платы, существенно превышающей ту, что ей на самом деле полагалась. Таким образом женщина присвоила более 60 000 рублей.

Ущерб, причиненный школе, полностью возмещен в ходе расследования уголовного дела, которое теперь рассмотрит Тындинский районный суд.

В соответствии с Уголовным кодексом женщине может грозить лишение свободы до 6 лет со штрафом до 10 тысяч рублей либо штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо запрет занимать определенные должности на срок до 5 лет, сообщает прокуратура Амурской области.