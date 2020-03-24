Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:42 3

В Тынде главный бухгалтер школы незаконно начисляла себе зарплату

В Тынде главный бухгалтер школы незаконно начисляла себе зарплату
Фото: pixabay.com

В Амурской области Тындинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы. Она обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, с марта по сентябрь 2018 года 37-летняя жительница Тында – главный бухгалтер одной из школ города – направляла заявки о начислении самой себе заработной платы, существенно превышающей ту, что ей на самом деле полагалась. Таким образом женщина присвоила более 60 000 рублей.

Ущерб, причиненный школе, полностью возмещен в ходе расследования уголовного дела, которое теперь рассмотрит Тындинский районный суд.

В соответствии с Уголовным кодексом женщине может грозить лишение свободы до 6 лет со штрафом до 10 тысяч рублей либо штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо запрет занимать определенные должности на срок до 5 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 765

#закон #Тында #финансы #школа

распечатать


Общество 2

Нарушение карантина главным инфекционистом Ставрополья вылилось в уголовное дело
Коронавирус 14

На закупку аппаратов ИВЛ планируется потратить 7,5 миллиарда рублей
Общество 2

Для амурских лесхозов закупят 28 единиц техники и оборудования
Коронавирус 10

СМИ: богатые россияне скупают аппараты ИВЛ для защиты от коронавируса
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • MadNigra

    MadNigra
    3 часа назад

    За 60 Крублей-6 лет? У нас кое кто должен по >60 пожизненных отсиживать.

  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    надо было миллионы начислять-как в ЦБ Благовещенска

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Аликанте

    надо было миллионы начислять-как в ЦБ Благовещенска



    Пока осидит, миллионы превратятся в копейки. С нашим-то непостоянным государством.



Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь