На Сахалине два студента планировали вооруженное нападение на техникум (видео)

Фото: Скриншот видео

Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооруженное нападение на техникум. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения, причастных к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида», – сообщили ТАСС в ЦОС.

И добавили, что в ходе обысков у студентов изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения о возбуждении уголовного дела по иным статьям, отметили в ЦОС.