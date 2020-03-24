Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:37 0

На Сахалине два студента планировали вооруженное нападение на техникум (видео)

На Сахалине два студента планировали вооруженное нападение на техникум (видео)
Фото: Скриншот видео

Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооруженное нападение на техникум. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения, причастных к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида», – сообщили ТАСС в ЦОС.

И добавили, что в ходе обысков у студентов изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения о возбуждении уголовного дела по иным статьям, отметили в ЦОС.

Просмотров всего: 870

#происшествия

распечатать


Происшествия 1

Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего девушку-пешехода в Благовещенске
Происшествия 1

В Свободном пропала рыжеволосая семнадцатилетняя девушка
Происшествия 4

В Белогорске поймали наркокурьера
Общество 1

В областном Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае туристам обязаны вернуть деньги (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь