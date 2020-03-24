ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Пандемия нового коронавируса набирает обороты, зафиксировано свыше 300 тысяч случаев заболевания почти во всех странах мира», – цитирует гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса аккаунт организации в Twitter.

По данным ВОЗ, если от первого зарегистрированного случая заражения до стотысячного прошло 67 дней, следующие 100 тысяч фактов заражения были зафиксированы за 11 дней, а еще 100 тысяч – всего за 4 дня.

Гебрейесус отметил, что все введенные жесткие ограничения в связи с коронавирусом должны замедлить распространение пандемии. Но у них есть и негативное последствие – дефицит защитных средств и материалов, из которых их производят.

Кроме того, глава ВОЗ предостерег от использования непроверенных лекарств от коронавируса. «Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней», – заявил Гебрейесус.

В качестве одного из следующих шагов в борьбе с пандемией COVID-19, пишет «Российская газета», ВОЗ намерена обратиться к руководителям стран «Большой двадцатки» – с тем, чтобы там увеличили производство индивидуальных средств защиты и не запрещали их экспорт.