В Приморье выявили первых заболевших коронавирусом

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В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. «Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме», – отметили в ведомстве. Оба заболевших приехали из Европы.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением, пишут «Вести:Приморье».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.