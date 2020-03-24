Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:14 1

В Приморье выявили первых заболевших коронавирусом

В Приморье выявили первых заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. «Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме», – отметили в ведомстве. Оба заболевших приехали из Европы.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением, пишут «Вести:Приморье».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Просмотров всего: 2625

#Дальний Восток #здоровье #коронавирус

распечатать


Общество

В отдаленных районах Благовещенска будут бесплатно проверять легкие

Коронавирус

Чужой монастырь: амурские верующие не торопятся отменять групповые молитвы и богослужения
Коронавирус 1

Маски и антисептик: ННК предпринимает меры против коронавируса

Общество

Диких животных в Приамурье спасают от бешенства
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • 028rus

    028rus
    3 часа назад

    Опять же не заболели в своём регионе а привезли заразу. Как до людей не доходит зачем шарахаетесь по заграницам пока обстановка такая

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь