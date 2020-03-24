Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», – говорится в документе.

Должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров занял в 2012 году, пишет ТАСС.