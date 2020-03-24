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сегодня, 08:51 5

Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», – говорится в документе.

Должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров занял в 2012 году, пишет ТАСС.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Интересная формулировка "Освободил от должности". Должность настолько тяжела, что от нее освобождают?! Если я не выйду на работу, меня не освободят от должности, а выпнут )))

  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Предложили что-то лучшее,я не сомневаюсь,имею право думать.

  • Scoville

    Scoville
    3 часа назад

    Освободил от должности))))) В Газпром перевёл))

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Освободил должность - перевелся в Свободный.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Да, блин, этот Жаров, его ведомство пыталось закрыть мессенджер Дурова - Телеграм.

    Да и вообще, он по диплому - врач. А кругом эпидемия. Вот и ушел на фронт борьбы с короновирусом.

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