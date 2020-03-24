Контролировать соблюдение режима самоизоляции амурчан будут полицейские, Роспотребнадзор и минздрав

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье создадут оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением амурчанами требований по самоизоляции. Решение было озвучено на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством губернатора области Василия Орлова.

«В режиме повышенной готовности работаем с 27 января, за это время было проведено более 2 000 исследований, 900 граждан были обследованы на заболевание коронавирусной инфекцией. Заболевших нет. Тем не менее сегодня внесены поправки в распоряжение "О введении режима повышенной готовности", которые вводят ряд важных изменений: запрет на проведение любых публичных мероприятий численностью более 50 человек. Глав муниципалитетов прошу обратить самое пристальное внимание на соблюдение этих мер. Также прописан алгоритм для граждан, прибывших в Приамурье из-за границы и других регионов страны, где были случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в частности говорится о самоизоляции. Практика показала эффективность изоляции граждан в борьбе с недопущением распространения заболевания», – сказал Василий Орлов.

Граждане, вернувшиеся в РФ из зарубежных поездок и прибывшие на территорию Амурской области, незамедлительно должны сообщить все данные о поездке на горячую линию по номеру 112. Помимо этого, в течение 14 дней со дня возвращения обеспечить собственную изоляцию в домашних условиях (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и не пользоваться общественным транспортом). В случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медпомощью на дому без посещения медорганизаций.

Работодателям рекомендовано рассмотреть возможность перевода сотрудников на дистанционную форму работы при наличии такой возможности.

Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на работу торговых сетей. Сотрудники магазинов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками.

Согласно поправкам в исполнительных органах власти будет приостановлен личный прием граждан, рекомендовано подавать документы в электронной форме через интернет или на бумаге по почте.

Как рассказала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова, с 1 февраля 2020 года активно развернуты все противоэпидемические мероприятия, досмотрено 8 267 человек, прибывших на территорию области из-за границы. За этот период выявлено 28 человек с признаками респираторной инфекции, заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено. Помимо этого организован контроль за лицами, пребывающими в область из других регионов страны. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 602 человека (посещавшие страны Европы, Вьетнам, лица, контактировавшие с амурчанами с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией).

«С субботы на базе детской городской больницы начата подготовка для размещения 11 граждан, находившихся в контакте с амурчанами с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Они здоровы, но они находятся под медицинским наблюдением», – сказала Ольга Курганова.

Все дети, проходящие лечение в детской городской больнице, переведены в областную детскую больницу.

Еще 11 граждан с видом на жительство на территории России находятся в пункте непрерывного наблюдения в селе Волково. На домашней изоляции – 331 человек.

Глава Роспотребнадзора Приамурья напомнила, что за нарушение режима изоляции граждане могут понести административное наказание, а в случае нарушения изоляции гражданами, больными новой коронавирусной инфекцией, предусмотрена уголовная ответственность.

«Для получения "больничных" посредством интернета в связи с изоляцией уже утверждены три медорганизации: 2-я поликлиника Благовещенска, поликлиника Свободного и Тындинская больница», – сказала министр здравоохранения области Евгения Жарновникова.

Свою помощь в осмотре лиц, находящихся на самоизоляции, предоставит Амурский медицинский колледж, он направит фельдшеров четвертого года обучения. Также договоренность об этом есть с Амурской медицинской академией.

По вопросам, касающимся коронавирусной инфекции (сообщить о самоизоляции, вызвать волонтеров, получить консультацию по медицинским вопросам) граждане могут, обратившись по телефону горячей линии по номеру 112, работающей в круглосуточном режиме.

На 23 марта на горячую линию поступило 78 обращений, всего с 19 марта – 393. Основными вопросами стали: порядок медицинского наблюдения после прибытия из-за рубежа и порядок получения больничных листов. Помимо медиков, консультации по телефону оказывают и сотрудники социальной защиты населения области.

«Основная задача сотрудников соцзащиты – принимать заявки от граждан пожилого возраста и инвалидов об оказании им помощи в покупке лекарств или продуктов питания. Эти заявки отрабатываются сформированными бригадами волонтеров. Оказывается помощь и изолированным людям, у которых нет возможности купить продукты питания или предметы первой необходимости», – сказала зампред правительства региона Юлия Рябинина.

В ходе совещания глава региона поручил главам муниципалитетов представить к концу недели предложения по оказанию мер поддержки малого бизнеса. Одной из мер должно стать отсутствие роста местных налогов до конца года, соответствующее поручение уже дано руководителям муниципалитетов.