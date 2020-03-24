Выбор читателей за 23 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 23 марта.

С 24 по 27 марта в связи с прохождением активного юго-западного циклона на территории Амурской области ожидаются резкие изменения погодных условий. Ожидаются дождь и мокрый снег.

До конца марта ожидается прилет в Благовещенск четырех самолетов с российскими туристами. Людей доставят на родину из Таиланда и Вьетнама.

В Амурском областном перинатальном центре в этом году родила 14-летняя амурчанка. Девушка стала самой молодой роженицей с начала года, в основном врачи отмечают, что все чаще рожают женщины более зрелого возраста. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал заместитель главного врача Амурской областной клинической больницы по акушерско-гинекологической помощи Анатолий Судаков.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запустило механизм централизованных поставок медицинских масок в регионы. Ими можно будет пользоваться неоднократно.