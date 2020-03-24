На закупку аппаратов ИВЛ планируется потратить 7,5 миллиарда рублей

Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, меры приняты в целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Предполагается приобрести не менее 5,7 тысячи аппаратов, сообщает RT.

Единственным поставщиком аппаратов назначен «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех». Адресный перечень объектов, куда будут поставлены аппараты ИВЛ, должен составить Минздрав и направить в Минпромторг.

Ведомство должно заключить госконтакт на срок до 31 декабря. Отчитаться в кабмине необходимо до 1 февраля 2021 года, сообщают «Известия».

Дополнительно правительство выделит 5 миллиардов рублей на закупку термометров и устройств обеззараживания воздуха для федеральных министерств и ведомств.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков 336 устройств. На средства резервного фонда региональное правительство закупит еще два аппарата, четыре ИВЛ будет куплено с помощью федерального бюджета. Приамурье оснастят, в том числе, мобильными аппаратами вентиляции легких, которые можно использовать во время транспортировки пациентов.

При этом Приамурье вошло в тройку лидеров в России по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. По обеспеченности ИВЛ на 100 тысяч жителей Амурскую область обошли только Ханты-Мансийский округ и Самарская область. Если учитывать такой показатель, то позади Амурской области остались Москва, Санкт-Петербург, США и Европа.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране есть 40 тысяч аппаратов ИВЛ, которые могут быть необходимы тяжелобольным пациентам при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.