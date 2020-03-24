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сегодня, 08:00 14

На закупку аппаратов ИВЛ планируется потратить 7,5 миллиарда рублей

На закупку аппаратов ИВЛ планируется потратить 7,5 миллиарда рублей
Фото: zen.yandex.ru

Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, меры приняты в целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Предполагается приобрести не менее 5,7 тысячи аппаратов, сообщает RT.

Единственным поставщиком аппаратов назначен «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех». Адресный перечень объектов, куда будут поставлены аппараты ИВЛ, должен составить Минздрав и направить в Минпромторг.

Ведомство должно заключить госконтакт на срок до 31 декабря. Отчитаться в кабмине необходимо до 1 февраля 2021 года, сообщают «Известия».

Дополнительно правительство выделит 5 миллиардов рублей на закупку термометров и устройств обеззараживания воздуха для федеральных министерств и ведомств.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков 336 устройств. На средства резервного фонда региональное правительство закупит еще два аппарата, четыре ИВЛ будет куплено с помощью федерального бюджета. Приамурье оснастят, в том числе, мобильными аппаратами вентиляции легких, которые можно использовать во время транспортировки пациентов.

При этом Приамурье вошло в тройку лидеров в России по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. По обеспеченности ИВЛ на 100 тысяч жителей Амурскую область обошли только Ханты-Мансийский округ и Самарская область. Если учитывать такой показатель, то позади Амурской области остались Москва, Санкт-Петербург, США и Европа.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране есть 40 тысяч аппаратов ИВЛ, которые могут быть необходимы тяжелобольным пациентам при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

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#коронавирус #медицина #финансы

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    4 часа назад

    А украдут то ...... оооооо.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Как всегда очередное сотрясание воздуха. Сроки где?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    На закупку 5 700 аппаратов выделяют 7 500 000 000 рублей. Итого на 1 аппарат - 1 миллион 300 тысяч. Хотя аппарат ИВЛ, скажем, "ФАЗА-5-01" УПЗ КРЭТ (РОССИЯ) стоит 400 000 рублей. Оставшиеся 900 000 куда?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Вы заметили?! 7.5 миллиардов на покупку ИВЛ для всей страны. И 5 миллиардов на покупку термометров и средств очистки воздуха для министерств! На всю страну - 7,5 и 5 - для себя (министерств и ведомств) - себя то не обделили!

  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Дмитрий Русский

    Вы заметили?! 7.5 миллиардов на покупку ИВЛ для всей страны. И 5 миллиардов на покупку термометров и средств очистки воздуха для министерств! На всю страну - 7,5 и 5 - для себя (министерств и ведомств) - себя то не обделили!



    Но ОНИ же вечные и не заменимые,что ИХ с нами сравнивать!

  • invv

    invv
    3 часа назад



    Дмитрий Русский , сегодня, 08:47

    На закупку 5 700 аппаратов выделяют 7 500 000 000 рублей. Итого на 1 аппарат - 1 миллион 300 тысяч. Хотя аппарат ИВЛ, скажем, "ФАЗА-5-01" УПЗ КРЭТ (РОССИЯ) стоит 400 000 рублей. Оставшиеся 900 000 куда?



    Куда? Я думаю, у вас это риторический вопрос.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    "Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков 336 устройств. ..........

    При этом Приамурье вошло в тройку лидеров в России по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. По обеспеченности ИВЛ на 100 тысяч жителей Амурскую область обошли только Ханты-Мансийский округ и Самарская область. Если учитывать такой показатель, то позади Амурской области остались Москва, Санкт-Петербург, США и Европа".

    Молодцы, отчитались. Но хотелось бы знать, сколько конкретно из 336 устройств (исключая уже задействованные) пригодны к использованию в тяжелом сценарии развития коронавирусной ситуации?

  • MadNigra

    MadNigra
    3 часа назад

    Дмитрий Русский

    На закупку 5 700 аппаратов выделяют 7 500 000 000 рублей. Итого на 1 аппарат - 1 миллион 300 тысяч. Хотя аппарат ИВЛ, скажем, "ФАЗА-5-01" УПЗ КРЭТ (РОССИЯ) стоит 400 000 рублей. Оставшиеся 900 000 куда?



    Вы тоже хотите с каждого по 100.000 рублей заныкать при поставках?

    Аппарат ИВЛ "Фаза-5-01" поставляют: Фарм-Инвест 292800.00 руб.

    оптовикам ещё и некислую скидку сделают) это не средство первой необходимости - на такое даже в чуму будет скидон если оптом.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Myxira

    "Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков 336 устройств. ..........

    При этом Приамурье вошло в тройку лидеров в России по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. По обеспеченности ИВЛ на 100 тысяч жителей Амурскую область обошли только Ханты-Мансийский округ и Самарская область. Если учитывать такой показатель, то позади Амурской области остались Москва, Санкт-Петербург, США и Европа".

    Молодцы, отчитались. Но хотелось бы знать, сколько конкретно из 336 устройств (исключая уже задействованные) пригодны к использованию в тяжелом сценарии развития коронавирусной ситуации?



    А вы в курсе, что есть ручные аппараты ИВЛ?! В фильмах видели - это маска на лицо и шарик такой, который рукой сжимают! ЭТО ТОЖЕ АППАРАТ ИВЛ! Их тоже можно посчитать!

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Дмитрий Русский

    Myxira

    "Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков 336 устройств. ..........

    При этом Приамурье вошло в тройку лидеров в России по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. По обеспеченности ИВЛ на 100 тысяч жителей Амурскую область обошли только Ханты-Мансийский округ и Самарская область. Если учитывать такой показатель, то позади Амурской области остались Москва, Санкт-Петербург, США и Европа".

    Молодцы, отчитались. Но хотелось бы знать, сколько конкретно из 336 устройств (исключая уже задействованные) пригодны к использованию в тяжелом сценарии развития коронавирусной ситуации?



    А вы в курсе, что есть ручные аппараты ИВЛ?! В фильмах видели - это маска на лицо и шарик такой, который рукой сжимают! ЭТО ТОЖЕ АППАРАТ ИВЛ! Их тоже можно посчитать!



    Мой вопрос о количестве пригодного к использованию в конкретной ситуации. А посчитать можно все, что, видимо, и сделано.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    3 часа назад

    В эти славные 20 лет надо было не церкви строить, а больницы... Не кадила покупать, а реанимации обустраивать...

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Sergey_KorenevВ эти славные 20 лет надо было не церкви строить, а больницы... Не кадила покупать, а реанимации обустраивать...


    Люди, люди просили церкви, простые люди...

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    MadNigra
    Дмитрий Русский

    На закупку 5 700 аппаратов выделяют 7 500 000 000 рублей. Итого на 1 аппарат - 1 миллион 300 тысяч. Хотя аппарат ИВЛ, скажем, "ФАЗА-5-01" УПЗ КРЭТ (РОССИЯ) стоит 400 000 рублей. Оставшиеся 900 000 куда?



    Вы тоже хотите с каждого по 100.000 рублей заныкать при поставках?

    Аппарат ИВЛ "Фаза-5-01" поставляют: Фарм-Инвест 292800.00 руб.

    оптовикам ещё и некислую скидку сделают) это не средство первой необходимости - на такое даже в чуму будет скидон если оптом.


    Нехилая маржа

  • Авантыч

    Авантыч
    2 часа назад

    Sergey_Korenev

    В эти славные 20 лет надо было не церкви строить, а больницы... Не кадила покупать, а реанимации обустраивать...



    А при чем тут церкви вообще? Вы бы еще про торговые центры сказали.

    А больниц очень много построили.

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