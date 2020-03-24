Весам нужно проявить сдержанность; у Дев усилится магнетизм: астрологический прогноз на 24 марта

Восход Солнца: 06:22

Заход Солнца: 18:49

Солнце в Овне.

Овен. В целом благоприятный день. Первая половина дня будет насыщена положительными эмоциями. Она пройдет в дружеском и деловом общении. Но к вечеру появится хандра, которая принесет вам некоторую пользу, заставив задуматься над вечными вопросами. Нежелательно расставаться с любимым человеком. Для достижения гармонии постарайтесь избежать эгоизма.

Телец. Активный, творческий день. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях. Полезны групповые занятия, общение с друзьями. Не исключено, что свежие идеи и мысли откроют перед вами дополнительные источники заработка. Новое знакомство обещает оказать благоприятное влияние на дальнейшую деятельность.

Близнецы. Жизненный потенциал начнет повышаться. Возросшая деловитость и серьезное отношение ко всем проблемам позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к намеченной цели. Звезды утверждают, что у вас появится шанс использовать свои возможности для достижения успеха в бизнесе. В личной жизни будьте готовы к некоторым приятным переменам.

Рак. Критический день. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятно, проблемы в межличностных отношениях окружат вас. Вместо отдыха целый день придется заниматься обременительными обязанностями. Любая мелкая ссора может перерасти в крупный скандал, а неосторожное слово иметь далеко идущие последствия. День чреват опасностями для здоровья, травмами, отравлениями.

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Лев. Положительные тенденции предыдущего дня найдут подтверждение во всех видах деятельности. Ваша интуиция и трезвый расчет позволят точно определить ситуацию и тактику поведения. Реальность будет соответствовать вашему о ней представлению. Удачны крупные покупки, приобретение недвижимости. Приятное неожиданное известие может изменить ваши планы на предстоящую неделю.

Дева. Расположение звезд сулит удачу. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Усиливается сексуальный потенциал, магнетизм и интуиция. Следует рассчитывать на то, что ваше обаяние найдет отклик у представителей противоположного пола.

Весы. День неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Не переоценивайте свои возможности — проявите больше практичности и реализма, иначе вам не миновать поражения. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда.

Скорпион. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях. День будет подходящим для общения с друзьями, партнерами. Вероятно, новые идеи откроют перед вами иные сферы деятельности. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность. Возможны значительные события в личной жизни.

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Стрелец. День благоприятный для обращения к начальству и в вышестоящие инстанции. Главное — хладнокровно проанализировать ситуацию и утвердиться в собственной правоте. Возможно, что в профессиональном отношении этот день повлияет на весь последующий год. Должное старание будет вознаграждено. Ничто вас не должно отвлекать от решения глобальных задач.

Козерог. Избегайте конфликтов с начальством и старайтесь не быть кому-то обязанным. Возможно, вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками. Не экономьте. Устройте дома небольшой семейный праздник.

Водолей. Велика необходимость реальной оценки происходящего. Возможно, что проблемы, которые только назревали в недавнем времени и на которые вы не обращали внимания, выплывут наружу. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены и улучшить финансовое положение семьи. Взаимопонимание в этот день может полностью отсутствовать.

Рыбы. День удачный для творчества и контактов с самыми близкими людьми. Благоприятные тенденции предыдущего дня найдут свое выражение и сегодня. Чувства многих Рыб приобретут большую глубину и яркую окраску. Посвятите этот день семье. Постарайтесь сделать для них много приятного. Не скупитесь на подарки и комплименты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев