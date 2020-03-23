Глава Мазановского района просит жителей старшего поколения соблюдать домашний режим

Глава Мазановского района Михаил Пивень обратился к жителям с просьбой не покидать без необходимости район и свое жилье, не посещать массовые мероприятия. Особенно это касается людей пожилого возраста.

Руководитель районной администрации уточнил, что такие меры временные – 2-3 недели.

«Уважаемые жители Мазавноского района Амурской области, – обратился Михаил Пивень. – Я прошу вас в этот непростой период, когда гуляет коронавирус по нашей планете, в течение 2-3 недель стараться не посещать массовые мероприятия, массовые скопления людей, постараться не покидать без надобности район. Постараться меньше выходить из своей квартиры, дома за его пределы.

Если у вас есть проблемы, вы нуждаетесь лекарствах, в продуктах питания, выходите на нас, обращайтесь, звоните мы постараемся решить ваши проблемы. Но обезопасьте себя. К сожалению, люди старшего поколения подвергаются большей опасности».

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим, сообщает «Лента.ру».

По его словам, мэрия пошла на этот шаг, чтобы снизить риск заражения наиболее уязвимой категории граждан. Из-за этого пожилым и хронически больным людям рекомендовано не посещать любые общественные места. Им будут выплачено по четыре тысячи рублей для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции.

Также операторов сотовой связи обязали не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, а взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменяется.