Сотрудник полиции в Завитинске нашла пакет с деньгами

Следователь СО ОМВД России по Завитинскому району лейтенант юстиции Екатерина Широкова обнаружила на автовокзале Завитинска пакет с деньгами. Поиски владельца пакета оказались безрезультатными.

Девушка привлекла к поиску кассира автовокзала и сообщила об инциденте в дежурную часть. Но так как время у сотрудника полиции было ограничено –нужно было уезжать в областной центр – она оставила находку в кассе автовокзала.

Хозяин денежных средств нашелся через 40 минут. Им оказался житель Завитинска 1975 года рождения.

Как выяснилось, мужчина продал автомобиль и собирался в Благовещенск за покупкой нового. Проехав часть пути, он обнаружил пропажу. Вместе с женой они сошли с автобуса, сели в такси и вернулись обратно. На автовокзале паре вернули пакет с денежными средствами, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

«Большое спасибо девушке-следователю поделился своими эмоциями амурчанин, которому вернули деньги. – Хорошо, что еще есть такие люди. Если бы не она, то о деньгах можно было бы забыть».