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сегодня, 20:14 2

Сотрудник полиции в Завитинске нашла пакет с деньгами

Сотрудник полиции в Завитинске нашла пакет с деньгами
Фото: УМВД России по Амурской области

Следователь СО ОМВД России по Завитинскому району лейтенант юстиции Екатерина Широкова обнаружила на автовокзале Завитинска пакет с деньгами. Поиски владельца пакета оказались безрезультатными.

Девушка привлекла к поиску кассира автовокзала и сообщила об инциденте в дежурную часть. Но так как время у сотрудника полиции было ограничено –нужно было уезжать в областной центр – она оставила находку в кассе автовокзала.

Хозяин денежных средств нашелся через 40 минут. Им оказался житель Завитинска 1975 года рождения.

Как выяснилось, мужчина продал автомобиль и собирался в Благовещенск за покупкой нового. Проехав часть пути, он обнаружил пропажу. Вместе с женой они сошли с автобуса, сели в такси и вернулись обратно. На автовокзале паре вернули пакет с денежными средствами, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

«Большое спасибо девушке-следователю поделился своими эмоциями амурчанин, которому вернули деньги. – Хорошо, что еще есть такие люди. Если бы не она, то о деньгах можно было бы забыть».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    24 минуты назад

    Маленькая девочка нашла в парке пакет с двумястами пятидесятью тысячами евро и отдала его милиционеру для поиска хозяина. Мать со слезами на глазах утверждала, что гордится дочерью.

  • retrogr

    retrogr
    11 минут назад

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