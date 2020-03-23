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сегодня, 19:30 0

В Свободном пропала рыжеволосая семнадцатилетняя девушка

В Свободном пропала рыжеволосая семнадцатилетняя девушка
Фото: www.instagram.com

В Свободном разыскивают пропавшую девушку. Виктория Кириллова ушла из дома, расположенного на улице Кручинина.

Виктория 2003 года рождения, хотя по описанию выглядит на 20-23 года. Рост пропавшей – 175 сантиметров, волосы длинные до плеч рыжего цвета, плотного телосложения, глаза карие.

Ушла из дома предположительно в период с вечера 19 по 21 марта, сообщает инстаграм-аккаунт поисково-спасательного отряда «Гром».

Девушка была одета в черную джинсовую куртку, черные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в поисках пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 914-046-35-44, 8 914-606-28-40.

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#происшествия #Свободный

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