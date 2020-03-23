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сегодня, 19:15 1

Для амурских лесхозов закупят 28 единиц техники и оборудования

Для амурских лесхозов закупят 28 единиц техники и оборудования
Фото: www.instagram.com

Приамурье продолжает участвовать в федеральной программе «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В текущем году для амурских лесхозов планируется приобрести 12 единиц лесопожарной, 11 единиц лесохозяйственной техники и 5 единиц оборудования на 88,6 миллиона рублей.

На данный момент закончилось проведение аукционов на поставку, идет процедура заключения договоров с победителями. В начале июня в область поступит первая в этом году техника, приобретенная в рамках нацпроекта. В зависимости от заявки, каждый амурский лесхоз пополнит свой автопарк.

Будет куплена лесопожарная техника: автомобили УАЗ и Урал, бульдозер Четра, лесопожарные тракторы, седельные тягачи и автомобильный прицеп. Для выполнения лесокультурных работ приобретут тракторы, дисковые бороны и культиваторы.

«Новая техника позволит быстрее и эффективнее бороться с природными пожарами, а также качественнее выполнять государственное задание по лесовосстановлению, – пояснил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский. – В прошлом году мы уже обновили часть автопарков амурских лесхозов. Техника активно использовалась осенью и зарекомендовала себя с положительной стороны».

Также в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» будет выделено 86 миллионов 18,3 тысячи рублей на увеличение площади лесовосстановления и формирования запаса лесных семян, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В 2019 году Амурская область впервые участвовала в национальном проекте «Экология». На выделенные средства было приобретено 115 единиц техники и оборудования для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, лесовосстановлению и лесоразведению на общую сумму 140 миллионов 978,7 тысячи рублей. Еще 68 миллионов 886,8 тысячи рублей были выделены на увеличение площади лесовосстановления и формирования запаса лесных семян. В целом в 2019-2021 годах на эти цели запланировано потратить 587,5 миллиона рублей.

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#пожары #финансы

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Комментарии
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  • ETOYA

    ETOYA
    1 час назад

    Как горела область, так и будет гореть.

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