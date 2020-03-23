СМИ: богатые россияне скупают аппараты ИВЛ для защиты от коронавируса

Российские богачи готовятся к самоизоляции от коронавируса в своих дорогих особняках и приобретают на всякий случай аппараты для искусственной вентиляции легких.Тем самым они создают конкуренцию медицинским учреждениям, которым не хватает таких устройств.

Англоязычное издание The Moscow Times пишет, что богатые люди в России создают в своих домах временные клиники, чтобы в случае заражения получить гораздо более комфортный уход, нежели остальные жители страны. Они скупают аппараты ИВЛ, которые помогают при отказе легких в тяжелых случаях. Это доказывают десятки интервью, пишет издание. Отмечается, что аппараты ИВЛ есть только в государственных клиниках страны, что может стать проблемой для богатых людей, привыкших получать помощь в частных клиниках.

«Мы смогли купить один аппарат ИВЛ и до сих пор пытаемся получить еще два», – на условиях анонимности рассказал один из собеседников издания. Он также отметил, что каждый аппарат стоит 1,8 миллиона рублей. По информации издания, семья собеседника – одна из самых богатых в России. Они владеют недвижимостью в том числе в Лондоне и Франции более чем на 1 миллиард долларов. Также у семьи есть особняк на Рублевке – в дорогом пригороде под Москвой, где также живет большая часть российской правящей элиты.

Поскольку аппараты ИВЛ помогают пациентам с коронавирусом дышать, в то время как их легкие начинают отказывать, они быстро стали одним из самых востребованных медицинских устройств на планете. Опыт Италии, где пациентов с коронавирусом было слишком много, показал, что в стране не хватает этих аппаратов, чтобы спасти всех заболевших. Медики были вынуждены выбирать, каким пациентам жить, а каким умирать.

Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что столкнутся с нехваткой аппаратов ИВЛ в случае, если случаи заболевания вырастут до критических уровней. И заявили о намерении закупать или производить больше этих медицинских устройств. При этом некоторые государства даже запретили компаниям продавать аппараты ИВЛ за границу.

Отмечается, что по оснащенности аппаратами Россия, находится в несколько более лучшем положении, чем другие страны.

Согласно данным, переданным The Moscow Times московской компанией Headway Group, которая следит за государственными тендерами, в государственных больницах России насчитывается около 42 000–43 000 вентиляторов. В среднем это около 29 штук на 100 000 жителей и значительно выше, чем в Италии, где на 100 000 жителей приходится всего 8 устройств.

При этом, по подсчетам Headway Group, около 25 % всех ИВЛ в стране находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. А в Калужской области на 100 тысяч человек приходится всего 4,8 аппарата ИВЛ.

В некоторых медицинских учреждениях признаются, что имеющиеся у них аппараты нужны и другим пациентам: после сердечных приступов, инсультов или отравлений.

Некоторым регионам выделяются деньги на приобретение самых современных аппаратов, однако, где их покупать, пока неясно. Представители российских компаний, продающих аппараты, говорят, что все запасы уже распроданы и рассчитывают на поставки от международных партнеров.

Правда, в основном устройства в Россию поставляются из Китая, Италии и Германии. Италия и Германия, однако, временно запретили своим производителям продавать аппараты за границу. Помимо клиник, купить аппараты ИВЛ пытаются и богачи. Хотя некоторые специалисты считают, что сами по себе устройства не помогут, если рядом не будет специалиста-медика.

«Слава богу, большинство врачей у нас достаточно этичны, чтобы не идти в дом какого-то богатого парня и лечить его, когда тысячи людей нуждаются в уходе», – считает Ярослав Ашихмин, кардиолог, который консультирует центр медицинского развития фонда «Сколково». Однако один из состоятельных людей сообщил, что у них уже есть такой врач, который помогал им правильно настроить вентилятор.

Но Ашихмин уверен, что это не спасет богачей России. «Наши олигархи никогда не вкладывали средства в местные больницы, потому что они никогда не думали, что им придется там лечиться. Весьма вероятно, что вскоре их ждет неприятный сюрприз, поскольку зарубежные клиники их не примут так же, как российские частные. Теперь они могут на себе испытать ад, который сами же помогли создать», – заявил он.