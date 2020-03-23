В Белогорске поймали наркокурьера

В Белогорске задержали подозреваемого в покушении на сбыт героина. Сотрудникам амурского управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что из другого региона поездом в Приамурье направляется гражданин, у которого при себе имеется тяжелый наркотик.

По данным оперативников, героин предназначался для сбыта в областном центре. Задержали мужчину, как только он прибыл в Белогорск. Операцию по пресечению незаконной деятельности накрополицейские УКОН провели совместно с белогорскими коллегами.

У гражданина обнаружено и изъято 14 свертков с героином общей массой более 24 граммов. По версии следствия, злоумышленник планировал сбыть наркотическое средство через интернет путем закладок. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли закладку, которую он сделал ранее.

Фигурант уголовного дела заключён под стражу. Следственным отделом МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по статье за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере

Курьеру грозит двадцать лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Амурской области.