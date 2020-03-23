Дети в Приамурье смогут заниматься в кружках и секциях по бесплатным сертификатам

Бесплатные сертификаты дополнительного образования начнут выдавать в Амурской области. Благодаря им родители смогут записать детей от 5 до 18 лет в различные кружки и секции, оплатив стоимость услуг номиналом сертификата.

Информация об этом 23 марта прозвучала в амурском правительстве на пресс-конференции, посвященной внедрению в регионе системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. На вопросы журналистов отвечали первый замминистра образования и науки области Елена Бурдуковская, руководитель регионального модельного центра дополнительного образования детей Светлана Голубева и начальник управления образования администрации Благовещенска Элина Поцелуева.

Как было отмечено, новая программа заработает к новому учебному году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Дополнительное образование важно так же, как и общее образование. Оно работает не только на самореализацию и общее развитие, но и на раннее самоопределение, профориентацию и получение ребенком важных для жизни в современном обществе компетенций, – отметила Елена Бурдуковская. – Введение системы персонифицированного финансирования позволит вести учет детей, получающих допобразование, а также анализировать потребности в различных видах занятости. Главный принцип – деньги должны идти за ребенком. То есть, если раньше бюджетные средства выделялись на программы допобразования вне зависимости от того, насколько они были нужны и сколько детей их посещали, то теперь финансирование будет поступать только на востребованные направления».

Такой подход позволит исключить нецелесообразное расходование бюджетных средств, а также наглядно покажет реальное количество детей, которые охвачены дополнительным образованием.

По сертификату ребенок сможет посещать как муниципальные организации, так и частные. Стоит отметить, что сертификат будет распространяться не на все учреждения, а только на те, которые внесут в специальный реестр. Полный перечень направлений будет внесен в специальную систему навигации. Зарегистрироваться в ней и подать заявку на ту или иную образовательную программу родители могут уже сейчас.

«Номинал сертификата каждый муниципалитет определяет самостоятельно. В зависимости от стоимости образовательной программы его можно будет направить на обучение по одному или нескольким направлениям», - пояснила Светлана Голубева.

На начальном этапе в проект войдут 20 городов и районов, в которых дополнительное образование представлено наиболее широко. В настоящее время в каждой территории ведется актуализация информации по данному направлению. Так, в Благовещенске на сегодня представлено 187 программ дополнительного образования детей.

«Самое популярное направление – художественно-эстетическое, на втором месте физкультурно-спортивное, далее идут социально-педагогическое, техническое, естественно-научное и краеведческое, – перечислила Элина Поцелуева. – На первом этапе сертификаты будут выдаваться на краткосрочные образовательные программы, рассчитанные на 36-72 часа. В перспективе планируется введение долгосрочных программ».

Для сельских территорий, где система дополнительного образования детей представлена не достаточно широко, будут разработаны программы дистанционного обучения. Вместе с тем стоит отметить, что в таких поселениях будут преобладать свои уникальные направления подготовки, например, программы по вождению трактора, выращиванию сои или изучению гнездования аистов.

Персонифицированное финансирование дополнительного образования – это новая схема финансирования дополнительного образования. Система призвана предоставить детям возможность обучаться бесплатно, используя бюджетные средства, в любой организации, в том числе и частной. Персонифицированное финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в объёме, необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или его родителями дополнительного образования с последующей передачей средств в организацию дополнительного образования или индивидуальному предпринимателю.

В прошлом году к реализации данного проекта подключились 42 субъекта страны. В этом году к ним присоединятся еще 15 регионов, в том числе и Амурская область.