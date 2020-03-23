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сегодня, 17:20 5

В регионах РФ собираются провести учения, связанные с коронавирусом

В регионах РФ собираются провести учения, связанные с коронавирусом
Фото: primorsky.ru

Во вторник, 24 марта, в регионах Российской Федерации планируется проведение учений для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующие письма были направлены руководителям территориальных органов МЧС России.

Необходимость проведения таких учений, объясняется поручением председателя правительства РФ Мишустина от 21 марта 2020 года.

В письме (есть в распоряжении редакции) за подписью руководителя оперативного штаба МЧС России по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) Олега Мануйло говорится: «…в целях разработки и принятия превентивных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации МЧС России совместно с МВД России, Минздрав России, Минтранс России, Минстрой России, Минпромторг России, Минтруд России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено провести в рамках деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимых учений с учетом существующей эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации».

В Амурском управлении МЧС пока эту информацию не комментируют

Между тем на прошедшей неделе в Приморье прошли свои учения по предупреждению и ликвидации последствий распространения коронавируса.

В учениях были задействованы военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Военного восточного округа, сотрудники полиции, Роспотребнадзора, пожарные, врачи, железнодорожники.

По легенде учений, к водителю междугороднего автобуса обратился пассажир с жалобами на здоровье и симптомами коронавируса. Спецбригада скорой помощи доставила пациента в инфекционное отделение районной больницы. После этого была проведена дезинфекция багажа и салона автобуса. По аналогичному сценарию отработаны действия по выявлению пассажиров в здании железнодорожного вокзала и в поезде.

«Главная цель учений – взаимодействие профильных служб при выявлении, перевозке потенциально зараженного вирусом человека, выявленного на транспорте, проведение мероприятий по эвакуации пассажиров, дезинфекции помещений и транспортного средства», – сообщают в пресс-службе правительства края.

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#Дальний Восток #коронавирус #учения

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    25 минут назад

    Представляю! Митинг из-за плохой экономической ситуации! Подъездает Росгвардия! "Товарищи граждане, вы заражены". И в ход пускают слезоточивый газ!

  • Потреблядь

    Потреблядь
    23 минуты назад

    Дмитрий Русский

    Представляю! Митинг из-за плохой экономической ситуации! Подъездает Росгвардия! "Товарищи граждане, вы заражены". И в ход пускают слезоточивый газ!



    Власть,

    можно против тебе побастоавать??

    Можно

    На Хлопке.

  • Tуман

    Tуман
    21 минута назад

    Лучше завтра на улицу не выходить

  • foxik62

    foxik62
    19 минут назад

    TуманЛучше завтра на улицу не выходить


    А вы проверьте. Выйдите и упадите в судорогах. Эти МЧСовцы первыми разбегутся. Зато вам тест сделают.

  • Tуман

    Tуман
    15 минут назад

    foxik62

    Tуман

    Лучше завтра на улицу не выходить



    А вы проверьте. Выйдите и упадите в судорогах. Эти МЧСовцы первыми разбегутся. Зато вам тест сделают.


    Потом две недели в изоляторе сидеть? Пусть на кошках тренируются...

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