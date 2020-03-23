Амурских туристов не будут экстренно возвращать из Таиланда и Вьетнама

Туроператоры сообщили, что возвращение амурских туристов из Вьетнама и Таиланда будет проходить в штатном режиме. Все, кто сейчас находится там, могут продолжать отдых и вернуться в Россию согласно датам, указанным в путевках. Последняя группа организованных туристов из Приамурья планово заканчивает отпуск 31 марта.

По данным ежедневного мониторинга минэкономразвития и внешних связей Амурской области, в настоящее время на курортах этих стран отдыхают около 570 амурчан. Это туристы в составе организованных групп от амурских туристических копаний. Обо всех изменениях текущей ситуации туристов уведомляют через личные сообщения или на информационных стойках в гостиницах и отелях.

Плановые рейсы из курортных городов Таиланда и Вьетнама в Благовещенск выполняются по расписанию. До конца марта ожидается прилет четырех самолетов с российскими туристами. Рейс авиакомпании Azur air ожидается 23 марта из Нячанга, а 29 марта будет осуществлен прилет из Утопао. Самолет компании «Икар» из Пхукета ожидается в Благовещенске 30 марта, а 31-го прилетит борт из Нячанга. Точное время прилета может быть изменено, актуальная информация будет отображена в онлайн табло аэропорта Благовещенск накануне прилета.

На данный момент вылеты из России в вышеуказанные страны временно ограничены. Для Таиланда это ограничение действует с сегодняшнего дня до 30 апреля, во Вьетнаме с 18 марта до 20 апреля. Свой отдых в этих странах ранее планировало провести порядка 500 амурчан.

В связи с этим туроператоры и турагенты предлагают клиентам, которые ранее приобрели путевки в эти страны на указанное время, провести замену направления или перенести даты отправления по аналогичному маршруту.

В случае возникновения ситуаций, затрудняющих возвращение граждан на территорию Российской Федерации, необходимо обращаться на телефоны горячих линий Ростуризма +7-499-678-12-03 и +7-495-959-15-66 (круглосуточно), а также +7-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00).