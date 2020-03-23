Украшения из бересты принесли победу амурскому мастеру Борису Серикову

В благовещенском Доме ремёсел наградили лучших участников выставки «От винтажа до наших дней». 45 амурских мастеров представили около 250 уникальных украшений ручной работы. Лучшим стал берестяных дел мастер Борис Сериков, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

Церемония закрытия выставки началась с выступления саксофониста Валерия Синицына. Дипломы лауреатам вручила исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

«История украшений насчитывает многие века. Первое украшение, которое нашли археологи, датируется 75 веком до нашей эры – это было украшение из ракушек, найденное в Южной Африке. Дорогие мастера, ваше дело имеет огромную историю и с мастерами прошлого вас объединяет умение видеть красоту окружающего мира, создавать прекрасное своими руками и дарить радость и красоту людям. Независимо от того, кто сегодня получит награду, все достойны восхищения вашими работами», — призналась Валентина Петровна.

Диплом лауреата III степени получила народный мастер Амурской области Ирина Павлович, представившая украшения, выполненные в технике макраме. Обладательницей диплома II степени стала член Союза художников России, керамист Елена Брест. А победителем выставки-конкурса украшений «От винтажа до наших дней» стал народный мастер Амурской области Борис Сериков. Его украшения из природного материала — бересты — отличают гармоничность формы и изящество исполнения.

«Раньше я занимался резьбой по дереву, и вот уже на протяжении лет пяти работаю с берестой. А это такой материал, который расслаивается, остаётся много обрезков. Выбрасывать их жалко, и я всё думал — как же их применить? И вот в интернете нашёл работы народного мастера Ивановской области Александра Кутрынина. Я был потрясён! Не понимал, как это сделано, и тем не менее решил попробовать», — рассказал Борис Павлович.

Его работы выставляются не впервые. Ажурные изделия из бересты пользуются спросом у амурчанок. На межрегиональный уровень народный мастер ещё не выходил.

С приветственным словом к мастерам выступили также директор Городского дома культуры Наталья Стулина и руководитель Дома ремёсел Наталья Белоноженко.

Все участники выставки-конкурса «От винтажа до наших дней» получили дипломы, а победителям кроме дипломов вручили сертификаты от хобби-маркета.