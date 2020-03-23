В областном Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае туристам обязаны вернуть деньги (видео)

Ограничение авиасообщения между Россией и другими странами сказалось на отпуске амурчан, которые купили тур за границу и теперь вынуждены остаться дома. Можно ли вернуть деньги за несостоявшийся отпуск, корреспондент Альфа ТВ выяснил в областном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что, если турист не согласен на замену сроков и направления поездки, он вправе требовать расторжения договора и возврата полной стоимости «пакетного» тура до начала путешествия. Этой возможностью могут воспользоваться те, кто планировал поездку в страны, где действует режим угрозы безопасности туристов (ст. 14 ФЗ № 132). В этот список, по данным Ростуризма, входят:

– Китайская Народная Республика (с 24.01.2020); – Итальянская Республика (с 27.02.2020); – Республика Корея (с 27.02.2020); – Исламская республика Иран (с 27.02.2020).

Если гражданин приобрел тур в страну, где действуют ограничения на осуществление пассажирских перевозок (сюда относятся страны ЕС, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США, ОАЭ – полный список размещен на сайте Ростуризма), он вправе также потребовать расторжения договора. Однако в этом случае туристу придется возместить туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 3, ст. 781 Гражданского кодекса РФ).

Если потребитель не согласен с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в суде.

В случае если на руках у людей имеются билеты, приобретенные по невозвратным тарифам, в областном управлении Роспотребнадзора считают возможным обращение граждан в авиакомпании с предложением об изменении или о расторжении договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ.

Получить подробную консультацию по своему вопросу амурчане могут по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Амурской области: 8 (4162) 20-20-20. А также по телефону горячей линии Ростуризма: 8 (499) 678-12-03.