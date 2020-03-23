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Благовещенцев просят помочь очистить город от хулиганских надписей

Благовещенцев просят помочь очистить город от хулиганских надписей

Во вторник, 24 марта, в 16:30 на улице Калинина в Благовещенске пройдет социальная акция против актов вандализма. Бойцы Амурского отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» выйдут на улицу, чтобы закрасить надписи, оставленные вандалами на фасадах зданий.

Об участии в акции молодые люди расскажут на своих страничках в социальных сетях под хэштегом #нетвандалам_блг.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе четверо молодых людей изрисовали с помощью баллончиков с краской фасады, опоры, ограждения и мусорные баки на улице Калинина. Действия хулиганов зафиксировали камеры наружного наблюдения. Их разыскивает полиция. Также изрисованной оказалась детская площадка на набережной.

Присоединиться к акции приглашают всех желающих. Например, горожане могут устранить последствия вандализма в своих дворах, собственники и работники частных организаций могут очистить от хулиганских надписей фасады своих помещений.

Акция проводится для привлечения общественности к проблеме вандализма. Ее организует управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска совместно с Амурским региональным отделением молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

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#жизнь

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