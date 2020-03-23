Россиянка рассказала, как живется на карантине в Париже

Вот уже несколько дней парижане находятся в самоизоляции. Им можно выходить только на работу, в магазин, аптеку, выгуливать животных. О жизни в закрытом из-за коронавируса Париже рассказала россиянка Мария Белявцева. За нарушение режима и парижан, и туристов штрафуют на 135 евро. За несколько дней так наказали более четырех тысяч человек.

«Я сижу дома, выходила пока только за продуктами. Чтобы войти в магазин, нужно отстоять очередь. Каждый человек находится на расстоянии метра от другого, для этого на полу есть разметки. Несмотря на заверения властей о том, что поставки продуктов будут производиться в обычном режиме, народ в масках, в шарфах и с бешеными глазами скупает все подряд. Мясные ряды были опустошены в четыре часа дня. Сыра практически не было, йогурты исчезли еще раньше», – рассказала «Ленте.ру» Мария.

В то же время, по ее словам, несмотря на общую тревожную обстановку, люди иногда стараются поддерживать друг друга. «Однажды моя соседка, которая работает в булочной, ходила по резиденции и угощала всех нераспроданной выпечкой. Она стучала в каждую дверь и раздавала всем хлеб и булочки. Я в свою очередь отсыпала ей немного клубники. Новые условия – новые реалии», – отметила собеседница издания.

Всемирная организация здравоохранения включила Францию в список стран, не рекомендуемых к посещению из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Всего в перечне указаны 53 государства. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране с момента начала эпидемии превысило девять тысяч человек. Из них более тысячи человек вылечились, 264 умерли.