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сегодня, 16:13 0

В Белогорске проведут учения по дистанционному управлению городом

В Белогорске проведут учения по дистанционному управлению городом
Фото: администрация Белогорска

Дистанционное управление городом апробируют в Белогорске. Поручение разработать алгоритм взаимодействия исполнительных органов власти с применением информационных технологий дал глава Белогорска Станислав Мелюков своим заместителям 23 марта на планерном совещании.

Учения для обеспечения межведомственного взаимодействия планируется провести на следующей неделе в условиях минимального присутствия ответственных должностных лиц на рабочих местах и работы служащих в режиме «хоум-офис». Задействованы в них будут все структурные подразделения.

Главой Белогорска поставлена задача проанализировать эффективность уже используемых в работе онлайн-ресурсов для обеспечения удаленного администрирования, коллективного чата, видеозвонков и онлайн-календаря.

В аппарате администрации и структурных подразделениях готовится список сотрудников для перевода на удаленную работу в случае необходимости, определяется список лиц, которые будут выполнять свою работу в штатном режиме. В их числе глава Белогорска Станислав Мелюков, его заместители и специалист IT-отдела, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #интернет #технологии

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