Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 человек

За последние сутки в России зарегистрирован еще 71 случай новой коронавирусной инфекции. Все из них – в Москве.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие за последние две недели были в странах, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Больные были госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Установлено, с кем заболевшие контактировали. Всех контактных лиц собираются поместить под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает Роспотребнадзор.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписан после выздоровления 1 человек в Москве. За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, 2 гражданина КНР, 1 гражданин Италии.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции россиянам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона.

Гражданам напоминают о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. Всем рекомендовано максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается входящих в группу риска пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Общее количество заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 340 тысячам человек, из них почти 60 тысяч – это жители Италии. Там от вируса скончались 5 476 человек.